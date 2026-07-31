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Джо Гомес пропуска старта на Висшата лига за Ливърпул

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Спорт
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Контузия извади защитника на "червените".

Джо Гомес пропуска старта на Висшата лига за Ливърпул
Снимка: БТА
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Защитникът на Ливърпул Джо Гомес се очаква да пропусне старта на сезона в английската Висша лига, след като получи мускулна контузия по време на победата на клуба над Съндърланд в предсезонна среща, съобщи главният треньор Андони Ираола в четвъртък, цитиран от Ройтерс.

29-годишният Гомес бе принуден да напусне терена още в първите 10 минути от победата на Ливърпул в Нашвил миналата седмица. „Джо има мускулна контузия. Мисля, че това беше доста ясно, тъй като той веднага се оплака, така че всичко ще зависи от това как ще се развие състоянието му, но той ще отсъства няколко седмици“, заяви Ираола пред репортерите. „Не е нещо сериозно, това е обикновена мускулна контузия, но мисля, че ще бъде невъзможно да разчитаме на него за началото на сезона, защото не ни остава много време“, каза още испанецът.

Контузията на Гомес поставя Ливърпул пред проблем в отбраната, докато отборът завършва подготовката си за новия сезон. Ливърпул, който завърши на пето място миналия сезон, започва участието си в първенството с гостуване на Нюкасъл Юнайтед на 23 август.

#Висша лига 2026/27 #ФК Ливърпул #Джо Гомес

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