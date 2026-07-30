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България придоби архива на Иван Гаджев за под 1 млн. евро

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Архивът съдържа ценни документи, македонски издания от САЩ, както и видео- и аудиосвидетелства, съобщи вицепремиерът Иво Христов

иво христов
Снимка: БГНЕС/Архив
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България е придобила архива на историка и общественик Иван Гаджев за сума, далеч под 1 милион евро. Това съобщи в "Денят започва" вицепремиерът Иво Христов.

Архивът на македонската имиграция съдържа ценни документи, пълни течения на македонски издания в САЩ, както и видео- и аудиосвидетелства и периодика. Според Христов в тях има свидетелства за българската идентичност на хора от периода след Илинден.

Иво Христов, вицепремиер: "Това е архив на македонската имиграция, който ясно доказва българския характер на Македония. Този архив беше обект на интерес от много страни. Той можеше да бъде употребен срещу България. Благодарение на бързите действия на българските институции последните два месеца, когато придобихме тези безценни документи, пълни течения на македонски издания в САЩ, в които хора с прясна памет, след Илинден, споменават какви са по своя характер, как се чувстват, че се чувстват българи".

Предстои архивът да бъде проучен, а достъпът до него за историците да бъде регламентиран.

"Вярвам, че оттам ще излязат много вълнуващи свидетелства, които ще подкрепят нашето национално самочувствие и ще отрезвят някои хора отвъд", допълни той.

Христов обясни, че придобиването му е станало благодарение на бързите действия на българските институции и съдействието на наследниците. Българските институции са успели да издирят петима наследници в САЩ.

Иво Христов, вицепремиер: "Архивът струва съвсем разумна сума, далеч под 1 милион евро. Така че добиваме всичко, даже с наградата, тъй като това беше желанието на наследниците и условието, при което те можеха да предадат този архив. Ние трябваше да издирим петима наследници в САЩ. Благодарение на ефективните действия на Светослав Станков, нашия консул в Чикаго, успяхме да го направим. Всички институции съдействаха от все сърце за една народополезна кауза, за която им благодаря."

Според него придобиването на архива е доказателство за ангажимента на държавата към съхраняването на историческата памет.

Иво Христов, вицепремиер: "Придобиването на този архив на Иван Гаджев според мен е най-доброто доказателство за решимостта на правителството да пази паметта."

#архива на Иван Гаджев #Иво христов

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