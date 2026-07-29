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Тоня Димитрова: Гренландия ще остане една от най-важните геополитически теми и промените там засягат и България

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Гренландия няма да престане да бъде във фокуса на световната политика. Това, което се случва там, не е просто спор за един остров - променя се архитектурата на световната сигурност и това засяга всички, включително и България. Това заяви журналистът Тоня Димитрова в „Денят започва" по повод документалния филм „На върха на света", който ще бъде излъчен в поредицата „В кадър". По думите ѝ филмът показва една различна Гренландия - далеч от познатите снежни пейзажи и от напрежението, породено от изказванията на американския президент Доналд Тръмп.

Тоня Димитрова, автор на филма „На върха на света“: „Свикнали сме да виждаме белите хълмове на Гренландия обсипани със сняг, цветните къщички, ние бяхме в съвсем друг сезон в Гренландия. Бяхме там в началото на лятото, по време на националния им празник. Пейзажите са съвсем различни – зелени, цветни и изключително красиви. Благодарение на оператора Недялко Данов зрителите ще видят една Гренландия, която почти никога не е показвана по този начин.“

Димитрова обясни, че екипът съзнателно е избрал да снима след като първоначалното политическо напрежение е отминало.

„Не искахме да отидем в разгара на кризата, защото тогава обществото беше силно поляризирано. Когато страстите утихнат, хората говорят по-спокойно и по-честно. Именно тогава можеш да разбереш какво всъщност преживяват."

Според нея съдбата на Гренландия има много общо с историческия опит на България.

Тоня Димитрова, автор на филма „На върха на света“: „България винаги е била на кръстопътя на големите сили. Днес подобна ситуация преживява и Гренландия. Представете си - 57 000 души население, приблизително колкото един средноголям български град, живеят на територия, сравнима с цяла Европа. Тези хора днес се оказват в центъра на геополитическите сблъсъци между най-големите световни играчи."

Журналистът подчерта, че филмът не е насочен към специалистите по международни отношения, а към широката публика.

Тоня Димитрова, автор на филма „На върха на света“: „Не сме правили филм за експерти. Искахме да покажем как голямата геополитика се отразява върху живота на най-обикновените хора - как променя мечтите им, начина им на живот и бъдещето на региона. Разбира се, обясняваме и защо Доналд Тръмп настоява за Гренландия, как реагират Дания, Европейският съюз и Европейският парламент."

По думите ѝ интересът на САЩ към острова не е намалял.

„Апетитите далеч не са угаснали. Гренландия ще продължи периодично да се връща в центъра на международния дневен ред, защото е стратегически ключова както за сигурността на САЩ, така и за сигурността на Европа. Когато между Вашингтон и европейските съюзници има разногласия, от това печелят другите големи играчи в региона - Русия и Китай."

Димитрова припомни, че темата продължава да присъства и в разговорите между Вашингтон и Копенхаген.

„Продължават преговорите между САЩ и Дания за засилване на сигурността в Гренландия. Европейският съюз също насочва сериозен финансов ресурс към острова в следващата многогодишна финансова рамка. Това показва, че темата няма да отпадне скоро."

Според нея случващото се в Арктика ще има отражение далеч извън региона.

Тоня Димитрова, автор на филма „На върха на света“: „За първи път в историята цял океан постепенно се отваря за корабоплаване. Това означава нови търговски маршрути, по-кратки транспортни коридори и възможности за придвижване на стоки и военна техника. Всичко това ще преформатира световната икономика и архитектурата на сигурността. Именно затова смятаме, че случващото се в Гренландия е важно и за България.“

Филмът проследява историята през погледа на двама представители на инуитското население, което съставлява около 90% от жителите на острова.

„Искахме зрителите да видят как местните хора възприемат всичко това. Как изглежда ситуацията през техните очи, как я виждаме ние от Европа и как я виждат САЩ. Именно тези различни гледни точки правят историята толкова интересна."

На въпрос дали гренландците изобщо имат възможност да влияят върху собственото си бъдеще, Димитрова отговори, че именно това е най-голямата им битка.

Тоня Димитрова, автор на филма „На върха на света“: „Това е тяхната борба от десетилетия - гласът им да бъде чут. Говорим за общество от едва 57 хиляди души, без армия и без ресурсите на големите държави. Как можеш да противодействаш на сили като Съединените щати, Русия или Китай? Дълги години американците са били възприемани като най-близкия съюзник на Гренландия след Втората световна война. Затова сегашната реторика отвори стари рани, свързани с колониалното минало, и събуди страха, че отново някой друг ще решава съдбата им.“

В края на разговора журналистът благодари на екипа, работил по продукцията - оператора Недялко Данов, режисьора и монтажист Арахо Гаспарян, Владимир Богдански и Татяна Тасева, които, по думите ѝ, са допринесли за реализирането на филма. Документалният филм „На върха на света" ще бъде излъчен тази вечер от 21.30 часа в поредицата „В кадър" по БНТ.

Вижте целия разговор във видеото

#поредица В кадър #Тоня Димитрова #На върха на света #Гренландия #филм

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