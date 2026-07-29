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Прокуратурата разследва умишлено убийство след пожара в Банкя, при който загина бизнесмен

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Софийската градска прокуратура разследва умишлено убийство на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, чието овъглено тяло беше открито след пожар в къща в Банкя в ранните часове на понеделник. От държавното обвинение съобщиха, че е образувано досъдебно производство по неотложност. Разследването се води от СДВР под надзора на Софийската градска прокуратура.

По данни на пожарната сигналът за инцидента е подаден в 4.14 часа. След потушаването на огъня пожарникарите са открили силно обгорялото тяло на Янков в една от стаите на къщата. Във вторник от прокуратурата съобщиха, че пожарът е бил умишлено предизвикан, а основната версия, по която работят разследващите, е умишлен палеж с цел прикриване на убийство. Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза, които трябва да установят точната причина за смъртта и дали мъжът е бил нападнат преди възникването на пожара.

Според източници, запознати с разследването, срещу бизнесмена е било упражнено сериозно насилие. Към момента обаче тази информация не е официално потвърдена от разследващите. По неофициална информация, във фаталната нощ Владимир Янков се е прибрал в дома си, след като е бил на вечеря, а до къщата му е бил откаран от свой познат. Една от проверяваните версии е, че престъплението е извършено с користна цел. Според неофициална информация бизнесменът е инвестирал в криптовалути и е разполагал с криптопортфейл на стойност няколко милиона евро. От полицията и прокуратурата засега не са потвърдили тази информация. Разследващите проверяват и дали извършителят е познавал навиците на жертвата. По информация на източници, през почивните дни в имота не е имало домашен персонал, а в нощта на престъплението Янков не е бил с охрана.

При огледа на място е установено, че вторият етаж на къщата е почти напълно унищожен от пожара. Разследващите ще изясняват и дали записите от охранителните камери в имота могат да помогнат за установяването на извършителя. Владимир Янков е развивал бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. По информация от Търговския регистър неговите дружества са осигурявали работа на над 100 служители. Към момента няма официални данни бизнесменът да е получавал заплахи или да е имал финансови задължения, свързани с дейността на компаниите си.

Разследването продължава, като се проверяват всички възможни версии за престъплението.

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов

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