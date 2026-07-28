Какви са версиите за смъртта на бизнесмена в Банкя

Софийската градска прокуратура разследва умишлено убийство след пожара в къща в Банкя, при който загина 56-годишният Владимир Янков. До момента няма официална информация - дали по тялото са открити следи от насилие преди избухването на пожара.

На този етап водещата версия за смъртта на бизнесмена е умишлен пожар и убийство. Все още около този криминален сюжет има повече въпроси, отколкото отговори.

Днес от пожарната уточниха, че сигналът е подаден в 4.14 минути на 27 юли. Когато пожарникари отишли да изгасят огъня, в една от стаите са намерили тялото на Янков, което било силно обгоряло.

От прокуратурата съобщиха, че е образувано досъдебно производство по неотложност след извършения оглед на местопроизшествието. Разследването се води от СДВР под надзора на Софийската градска прокуратура.

Една от работните хипотези е, че пожарът може да е бил предизвикан, за да се прикрият следите от убийството. Около къщата навсякъде има охранителни камери. По непотвърдена информация във фаталната нощ Янков се е прибрал с още един човек. Една от версиите е, че бизнесменът е убит, за да вземе голяма сума в криптовалута.

Владимир Янков е развивал дългогодишен бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Към момента няма данни той да е бил свързан с незаконна дейност или да е бил заплашван.

Разследването продължава, като предстои да бъдат назначени множество експертизи, записите от видеокамерите също ще бъдат прегледани.

Вижте повече в прякото включване на Тихомир Игнатов.