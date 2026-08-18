ЕС изпраща още помощ за пострадалите от земетресението в Колумбия

Европейският съюз продължава да изпраща помощ за Колумбия след опустошителното земетресение с магнитуд 7,4. Швеция е предоставила 150 палатки и 360 одеяла, Германия изпраща 3000 кухненски комплекта и 2500 филтъра за вода, а Люксембург е предоставил 79 палатки чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации на Комисията координира европейската помощ и нейното предоставяне на Колумбия. Комисията е разположила и координатор за бързо реагиране в Колумбия, който да подпомогне координацията на Механизма за гражданска защита на ЕС и хуманитарната помощ на място. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:

„Европа е с народа на Колумбия след опустошителното земетресение. В моменти на трагедия солидарността означава действие. Изпращаме палатки, филтри за вода, храна и други основни доставки, за да подкрепим нуждаещите се общности. Ние сме до колумбийския народ по време на тази извънредна ситуация и предстоящото възстановяване.“

Помощта за гражданска защита допълва 2,1 милиона евро спешно хуманитарно финансиране, обявено от Европейската комисия на 12 август. Хуманитарните партньори от ЕС предоставят помощ в областта на здравеопазването, водоснабдяването, канализацията и хигиената, както и подслон, храна, защита и парична подкрепа на засегнатите общности.

Подкрепата от ЕС беше мобилизирана от първите часове след земетресението. Комисията активира услугата за сателитно картографиране „Коперник“, за да подпомогне спасителните операции и да предостави първоначални оценки на щетите. Хуманитарният партньор на ЕС, Германският Червен кръст, също така незабавно преразпредели 100 000 евро от финансиран от ЕС проект, за да отговори на непосредствените нужди на 2500 засегнати семейства в Чоко и Вале дел Каука.