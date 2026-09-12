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Български ансамбъл спечели голямата награда на международен фестивал в Бразилия

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български ансамбъл спечели голямата награда международен фестивал бразилия
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Българският фолклор очарова публиката в далечна Бразилия. Ансамбъл "София-6" спечели голямата награда и наградата за най-добра хореография в международния фестивал „Нова Прата". Историята на ансамбъл "София-6" започва преди 50 години. Създава го Нестор Нестеров, а днес неговият път продължава синът му - Никола Нестеров.

Нестор Несторов, основател на ансамбъл "София-6": „Много труд, много уважение към фолклора и много себеотдаденост. Младите хора при нас от 4-годишни ги възпитаваме в дух български.“

Никола Нестеров, главен художествен ръководител и хореограф: „Бяхме подготвили 8 програми различни, трябваше да направим българска вечер, да готвим, да пеем, да участваме в конкурс за соло и дует.“

Подготовката за фолклорния конкурс в Бразилия продължава дълго.

Методи, танцьор: „Седмици преди да тръгнем вече си бяхме забравили лицата с близките хора, тъй като ние бяхме почти постоянно в залата.“

Александрина Цветанова, танцьор: „Това е един от най-големите конкурси. Всеки беше подготвен за първото място, никой не се готви за второ.“

Това води ансамбъла до 14-та световна титла сред огромна конкуренция от цял свят. А зад успеха им стои:

Михаела, танцьор: „Красотата на движенията, дисциплината.“

Никола Нестеров, главен художествен ръководител и хореограф: „Любовта към България, отдадеността на тези млади хора, желанието да покажем и да вдигнем България там, където й е мястото.“

Александър, танцьор: „Чувството е необяснимо. Много голям възторг, еуфория.“

Следващата сцена, на която ансамбъл "София-6" ще се качи е у дома - в „Зала 1“ на НДК на 17 октомври.

По темата работи: Яна Тодорова, стажант-репортер

#български ансамбъл #межденароден фестивал #голямата награда #Бразилия

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