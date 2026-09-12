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Фабиан с хеттрик в памет на своя дядо Ферарио Спасов

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Български футбол
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Двубоят на градския стадион в Ловеч завърши зрелищно 9:9, а на терена се събраха футболисти от няколко поколения, свързани с успешната кариера на легендарния наставник.

литекс мач
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14-годишният внук на Ферарио Спасов – Фабиан, се превърна в един от героите на благотворителния мач в памет на дядо си. Двубоят на градския стадион в Ловеч завърши зрелищно 9:9, а на терена се събраха футболисти от няколко поколения, свързани с успешната кариера на легендарния наставник.

Фабиан Спасов се появи в игра в края на първото полувреме, а след почивката отбеляза три гола. Срещата бе по правилата на минифутбола и предложи множество обрати и общо 18 попадения.

Един срещу друг се изправиха отборите на съотборници на Феро от Осъм и Лекс и шампионския тим на Литекс срещу представители на по-младото поколение футболисти, на които Спасов е помогнал в развитието им.

„Младите“ поведоха с 2:0 след голове на Ивелин Попов и Ивайло Петев, но ветераните направиха обрат и стигнаха до 5:2. Стоимен Стойков намали на 3:5 преди края на първата част.

Преди почивката в игра влезе и Фабиан, който замени брата на Ферарио Спасов. Венцислав Спасов се обърна към присъстващите от името на семейството и благодари на организаторите, бившите съотборници и всички, дошли да почетат паметта на Феро. Думите му бяха посрещнати с бурни овации от трибуните.

Втората част се превърна в истинска голова фиеста. Фабиан първо даде преднина на своя отбор за 6:5, а по-късно се разписа още два пъти за 8:7 и 9:7. Живко Желев намали от дузпа, а Ивелин Попов оформи крайното 9:9.

Целта на събитието бе да бъдат събрани средства за изработването и поставянето на мемориален барелеф на Ферарио Спасов, който загина при автомобилна катастрофа през ноември 2023 година. Организатор бе фондация „Футболни ветерани Ловеч“.

Преди мача бяха продадени ретро фланелки и други артикули, а зрителите имаха възможност да разгледат и фотоизложба, посветена на историята на футбола в Ловеч. Експозицията бе допълнена със снимки от времената на Кърпачев, Осъм и Лекс, както и с кадри от семейния архив на Ферарио Спасов като юноша и футболист.

По време на събитието бе почетен и Пламен Линков по случай неговия 70-годишен юбилей. Легендата на ловешкия футбол получи личния знак на кмета на Ловеч и грамота, специален плакет от БФС, както и символична фланелка с номер 70 и приз „Златна топка“ от фондация „Футболни ветерани Ловеч“.

Подробности вижте във видеото!

#Благотворителен мач в памет на Ферарио Спасов #Ферарио Спасов

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