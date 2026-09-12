9-годишна и 14-годишен са лауреатите на конкурса „Бодлите на таралежите“ (СНИМКИ)

9-годишната Ивея Мирева и 14-годишният Боян Тасев са тазгодишните лауреати на ученическия конкурс за творческо писане „Бодлите на таралежите“. Наградите им връчиха президентът Илияна Йотова и заместник-министърът на образованието Сеня Терзиева. Това е 20-ото юбилейно издание на конкурса, организиран от фондация „Братя Мормареви“.

Събитието събра млади автори в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Конкурсът е разделен на две възрастови групи – от 7 до 10 и от 11 до 14 години. Участниците се състезават в две категории – есе и разказ на свободна тема.

Част от авторитетното жури е и журналистът и водещ на „Панорама“ Бойко Василев, който представи своята нова книга „Двама“. Тя съдържа спомени и оценки за Братя Мормареви. Поводът е, че литературният тандем „Мориц Йомтов - Марко Стойчев“, създал „Войната на таралежите“, навършва общо 200 години.