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Президентът отличи лауреатите в 20-ия конкурс за творческо писане „Бодлите на таралежите“ на фондация „Братя Мормареви“

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Илияна Йотова: Литературата живее в нашите деца и е модерно да се чете

Президентът отличи лауреатите в 20-ия конкурс за творческо писане „Бодлите на таралежите“ на фондация „Братя Мормареви“
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Разказите на участниците в „Бодлите на таралежите“ показват, че литературата живее в нашите деца. Противник съм на това да ги сочим с пръст и да им обясняваме как не знаят нищо друго, освен екраните на телефоните. Модерно е да се чете, както каза един от лауреатите на тазгодишното издание. Това заяви президентът Илияна Йотова на награждаването в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ на лауреатите в ученическия конкурс за творческо писане „Бодлите на таралежите“, който фондация „Братя Мормареви“ организира за 20-и път.

Президентът благодари на фондацията, че дава възможност на децата да облекат таланта си в думи и благодари на всички, които поддържат жив спомена за Братя Мормареви.

Илияна Йотова, президент: „Това е невероятна възможност за всички деца, особено днес, когато от всички страни ги дебнат опасности, свързани с високи технологии, с изкуствен интелект, с превес на природните науки. На тези деца ние им разкриваме света на изящното слово."

Държавният глава заяви, че когато преди време се е запознала с конкурса, първата й асоциация е била, че той е като бялата лястовица на Йовков – символ на надеждата и доброто.

Илияна Йотова, президент: „Въображение, невероятен талант, толкова мъдрост има в текстовете на участниците.“

„Това, че сте се осмелили да изложите душите и умовете си с писаното слово, е ваш голям успех“, обърна се Илияна Йотова към участниците.

#фондация „Братя Мормареви“ #президентът Илияна Йотова #бодлите на таралежите

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