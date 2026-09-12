Пламен Абровски: Няма да допуснем компромис с качеството и безопасността на храните

Няма да допуснем компромис с качеството и безопасността на храните. Това заяви министър Абровски в „Говори сега“. Той коментира вносът на слънчоглед от Аржентина и контролът за наличие на остатъци от пестициди. Абровски заяви, че според него е бил създаден прецедент с допускането на аржентинския слънчоглед до българския пазар.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „Този слънчоглед от Аржентина, който никоя държава членка на Европейския съюз не искаше да допусне, служебното правителство на вече кандидат-президента Гюров го допусна. И по този начин създаде прецедент. Така че оттук нататък ние нямаме никакви условия да спираме каквото и да било оттам.“

Министърът подчерта, че след встъпването си в длъжност е направил проверка на начина, по който се контролира вносът.

„Когато ме избра Народното събрание, аз отидох да проверя какво се случва с този слънчоглед. В момента, в който пристигна корабът, поредният, заедно с моя екип, с БАБХ, с новия изпълнителен директор, отидохме да видим какво се случва. И ние заварихме в началото един малък хаос, който смея да твърдя, че вече беше подреден.“

По думите му вече се прилага процедура по запечатване и проследяване на пратките.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „Оттук нататък искам да успокоя българските граждани, че в момента, в който дойде една малка семчица от Аржентина или откъдето и да е от трети страни, БАБХ е на място, той ще я запечата, ще я проследи, ще запечата силозите.“

Абровски увери, че предстоящата кампания за слънчогледа също ще бъде под контрол. Министърът защити работата на БАБХ и по отношение на месото и останалите храни в търговската мрежа.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „БАБХ, смея да твърдя, в момента е една от институциите, която работи прекрасно. Тя извършва проверки навсякъде. Това, с което няма да направим компромис и не сме правили компромис по никакъв начин и няма да допуснем да се прави компромис, е качеството и безопасността на храната.“

Той направи разграничение между двете понятия:

„Качество и безопасност са две различни неща. С това няма да допуснем компромис. И хората трябва да бъдат абсолютно спокойни.“

По думите му при установяване на проблем държавата трябва да действа, без да създава излишна паника. Абровски отхвърли твърденията, че по сухопътните граници няма достатъчно контрол. Той заяви, че лично е посетил граничните пунктове и е проследил процедурата.

„И на сухопътните граници отидох, за да мога да се убедя с очите си какво се случва. Значи, там лабораторията е държавна. Имаше някакъв проблем с някакви компютри. Сменихме компютрите, докарахме нови с кашоните.“

По думите му е проследен целият процес по влизането на стоките в страната. Абровски защити и правителствената инициатива „Кошница с грижа“, която по думите му има сериозен интерес от страна на търговските вериги.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „Да омаловажавате една прекрасна инициатива, която е насочена към един от най-уязвимите членове на нашето общество. Другото нещо, което показва анализът на „Кошница с грижа“, е, че продуктите от нея са основно в пазарния дял между 5 и 10 евро покупки в магазина.“

Министърът посочи, че анализите показват интерес към продуктите от инициативата. По думите му инициативата се подкрепя както от национални, така и от регионални търговски вериги.

„Това е една инициатива, която, освен че има огромен интерес към нея, защото не само национални, но има и регионални вериги, които я ползват.“

Министърът посочи, че част от търговските вериги са поели ангажименти за по-дълъг период. Официалната информация на Министерството на земеделието също посочва минимален срок от шест месеца, минимум 30 продукта и минимум 15% отстъпка. Темата за цените на храните беше сред най-острите моменти в разговора. Абровски отхвърли твърденията, че предстои неконтролируемо поскъпване.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „Тази спекулация с цените на храните, според мен, трябва да спре. Първо, вижте какво ще ви покаже НСИ. Цените започнаха неконтролируемо да се покачват началото но 2024 година, защото се заговори за приемане на еврото. Тогава започна бавно изкривяване на цените.“

Министърът заяви, че според него цените на храните като цяло не са се увеличили.

„Цените на храните като цени на храните не са се повишили. Даже за миналия месец, за август, имахме и леко понижаване.“

В обобщение Пламен Абровски заяви, че държавата трябва да гарантира контрола върху храните, без да създава излишна тревога сред потребителите. Основното му послание е, че при установяване на опасни или некачествени продукти те трябва да бъдат изтегляни от пазара, а нарушенията – санкционирани.

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