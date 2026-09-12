Цончо Ганев: Президентът може да бъде корективът, който да дава алтернативните решения

Заместник-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев коментира в „Говори сега“ резултатите на „Алтернатива за Германия“, отношенията на България с Русия и Европейския съюз, цените на газа и горивата, предстоящите президентски избори и кандидатурата на „Възраждане“. Ганев определи като закономерен успеха на „Алтернатива за Германия“ и заяви, че според него политическата формация има потенциал да участва в управлението на Германия. По думите на Цончо Ганев резултатите на „Алтернатива за Германия“ не са изненада.

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Съвсем закономерно. Статистиката и всичко това, което има като социологически проучвания, много отдавна показва, че следващият управляващ елит в Германия ще бъде определен от „Алтернатива за Германия“. Така че съвсем закономерно и съвсем очаквано никой не би трябвало да е изненадан.“

Той акцентира и върху позицията на германската партия по отношение на еврозоната и санкциите срещу Русия. Ганев посочи като важна и позицията на формацията по отношение на санкциите и доставките на газ.

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Това, което казват друго от „Алтернатива за Германия“, и толкова в техния парламент, и навсякъде, и това, което беше казано веднага след изборните резултати само преди дни – техният съпредседател каза, че Германия трябва да спре безумието, наречено санкции спрямо Русия, и да почне да купува газ от Русия.“

По време на разговора заместник-председателят на „Възраждане“ заяви, че България продължава да купува руски газ, но чрез посредници. Според Ганев енергийната политика е сред сферите, в които „Възраждане“ предлага различен подход. Той даде за пример и цените на горивата и предупреди, че тяхното поскъпване ще се отрази не само на хората, които използват лични автомобили, но и на цените на стоките. Ганев коментира и ролята на държавния глава и възможностите на президентската институция да влияе върху политиката.

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Да, той не е изпълнителната власт, той не може да подписва договори, по Конституцията няма това право. Но президентът може да е корективът, който да дава алтернативните решения, защото когато президентската институция казва какво може да се направи, е, че изпълнителната власт трябва да има коректив.“

По думите му именно затова предстоящите президентски избори са важни за „Възраждане“. Цончо Ганев заяви, че партията все още не е обявила официално кандидатите си за президент и вицепрезидент, но процесът е в ход. Той посочи, че „Възраждане“ е търсила възможност за обща кандидатура с други политически субекти и организации.

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Първо да кажем нещо, което ние слушахме от нашите избиратели – че трябва да имаме обща кандидатура с всички субекти в политическия живот, извън параметъра, които имат сходни на нашите виждания, защита, сходни на нашите теми. Били сме заедно по протести. Да излъчим заедно кандидатура.“

По думите му партията е направила опити да разговаря с други организации и кандидати, но до обща кандидатура не се е стигнало.

„Ние направихме всичко възможно да кажем с „Дойран“, да направим разговори, да седнем на една маса и с други организации, включително с Росен Миленов, включително с тези хора, които вече са кандидати за президенти.“

Ганев заяви, че в крайна сметка „Възраждане“ ще обяви собствената си кандидатура.

„И по-скоро чакаме вече да се направи обобщаване на социологията, която сме си направили, за да видим кой е най-подходящата кандидатура да излъчи „Възраждане“. И следващите дни предстои да обявим официално кой е кандидатът на „Възраждане“ в двойка с вицепрезидент, за да можем да се борим вече в предизборна кампания.“

На въпрос дали социологическо проучване ще определи кандидатите на партията, той отговори:

„Ами да, направили сме всичко това, което пише в учебниците по политология, всичко възможно, да не е просто така някой да седне и да реши ръководството на „Възраждане“, което издигаме.“

Ганев коментира и липсата на по-широко обединение между формациите, които според него имат сходни позиции.

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Когато всички говорят за обединение и когато ние от „Възраждане“ им кажем: „Елате да седнем на една маса да разговаряме открито и да си кажем всичко това, което имаме да си кажем“, тогава нещата се променят и те си издигат сами кандидатурите, спират да говорят за обединение и казват: „Подкрепете нас. Ние ще обявим нашият кандидат следващите дни.“

Според него този процес вече е приключил и партията ще продължи самостоятелно. В края на разговора Цончо Ганев коментира и решението за помилване на осъден човек, като постави под въпрос отговорността на президентската институция.

„Отговорността е на вицепрезидента. Отговорността в момента трябва да поеме Йотова. В такъв скандал, в една нормална демократична държава, кандидатът си подава оставката и казва съжаление за това, което е направил като грешка, и се оттегля от предизборната кампания.“

Ганев отхвърли тезата, че отговорността може да бъде прехвърлена на комисията, дала становище по случая. По думите му случаят трябва да се разглежда различно от случаите на хора, осъдени за притежание на малки количества наркотици за лична употреба.

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Тук не говорим не за някой, който са го хфанали с половин грам наркотици за лична употреба. Тук не говорим за хванат младеж с цигара марихуана в джоба. Тук говорим за човек, който прекарва килограми наркотици. За какво помилване можем да говорим?“

Ганев заяви категорично и позицията си за това как трябва да се отнася държавата към подобни случаи.

„Не, напротив. Трябва да изгние в затвора. Без значение дали е с болести, дали има проблеми със сърцето или каквото и да е било. А не да бъде помилван от президента, вицепрезидента в случая.“

В края на интервюто заместник-председателят на „Възраждане“ даде като пример случая с Милан Димитров и отправи критики към президентската институция.

Вижте целия разговор във видеото