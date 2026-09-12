Президентският вот: Александър Томов представи предизборната си платформа

Александър Томов влиза в президентската надпревара със Сергей Инджов като кандидат за вицепрезидент. Кандидатурата им ще бъде издигната от инициативен комитет. Томов заяви, че ще възстанови законовата сила и правомощия на президента и ще подкрепя борбата с корупцията по високите етажи на властта.

Двамата представят социално-икономическа програма, насочена към ускоряване на икономическия растеж до 4–5%. Томов настоява за промяна в данъчната система и въвеждане на прогресивен данък. Сред основните им приоритети са борбата с бедността, инфлацията и стимулирането на инвестициите.

По думите на Томов в България има 2 милиона тежко бедни хора, от които 380 хиляди са деца. Те заявяват намерение да върнат социалната държава и да използват инвестиции и икономически политики за повишаване на растежа.