Пожар и взривове в "ЕМКО": Огънят е пламнал във военни складове

Втори пожар за един месец в склад за боеприпаси на военния завод „ЕМКО“ – този път в района на село Горни Върпища до Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието, защото складът е на 4-5 км от населеното място. Там се съхраняват боеприпаси и барут, а пожарът продължава да гори и в момента.

Пожарът е избухнал минути след 23 часа снощи в склад, в който се съхраняват боеприпаси и барутни изделия. На място по това време е имало само двама охранители, които са успели по най-бързия начин да се евакуират. Последвал е пожар, който към момента е овладян и се контролира. Няма опасност той да достигне до близките населени места. Това, което увериха от ръководството на МВР, е, че при първа възможност ще бъде осигурен достъп на пожарникарите, които ще започнат да гасят близо до огнищата. Към момента има само локални такива.

На място е вътрешният министър Иван Демерджиев, заедно с ръководителите на всички отговорни институции. Той заяви, че след като станаха взривовете месец след първия в склада в село Белица, е, че ще започнат засилени проверки за контрола и охраната на такива обекти в цялата страна.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Има едно неглижиране на начина на охрана. В крайна сметка имаме и втори инцидент, във времето назад имаше и други. Достатъчно сериозна е тази дейност, за да се неглижира, така че ще обследваме всеки един склад. След като стопаните не могат да вземат мерки, държавата ще вземе мерки."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Ние трябва да следваме правилата и да установим фактите. Не искам нито да си представям, нито да си въобразявам. Всички хипотези са на масата и ги изследваме внимателно и подробно. Всяка възможност да се стигне до това възпламеняване ще бъде проверена, както се проверява и от предходния случай месец."

Славчо Димиев, управител на предприятието: "Прав е министърът, че трябва на национално ниво да се вземат мерки, за да се опазват такъв тип обекти, защото това е посегателство за националния интерес."

Местни разказват:

"Все пак наблюдавахме какво ще се случи, да не се влошат нещата още повече. И към 3 ч. си легнахме. Има леки притеснения, колкото и да е, са си боеприпаси." "Наши съседи казаха, че са чули гърмежи. И затова дойдохме да разберем дали пожарът е овладян, има ли нужда от доброволци."

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