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Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е...
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Пожарът в склада за боеприпаси край Горни Върпища продължава да гори

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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Опасност за хората към момента няма, заяви областният управител на Габрово

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Пожар е избухнал в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието. То е за производство на боеприпаси.

Пожарът в складовата база на ЕМКО продължава да гори. Там се съхраняват боеприпаси и барут. Първият сигнал за него е подаден снощи малко след 23 часа.

На място в склада нямало служители, имало едва охранители, които своевременно са успели да напуснат обекта, и няма пострадали хора. Няма опасност и за населените места.

Военният склад се намира на около 1 км от село Горни Върпища. На място веднага са пристигнали противопожарни екипи, които обследват мястото на пожара и с дрон.

Областният управител на Габрово задейства и системата BG-ALERT, с която предупреди хората от населените места в близост, че там има пожар. През цялото време периметърът и населените места се охраняваха от полицейски служители, за да не се допуска никой в близост до мястото на пожара.

Кристина Сидорова, областен управител на Габрово: "Информацията, която имаме, е за 23:04–23:10 часа. Първият сигнал на 112 е дошъл малко след това. Веднага са уведомени „Пожарна безопасност“ и Областната дирекция на МВР. Пожарни екипи са тук, на Царева ливада, в село Донино, наблюдават пожара с дрон и в село Бочуковци. Към момента пожарът е на територията на складовата база на завода. Движи се, разпространява се между складовете. Последният взрив е бил малко преди 12 часа. Опасност за хората към момента няма. Най-близките села са на около километър и половина. Активирали сме системата BG-ALERT, за да предупредим околните села, за да знаят, че в близост има пожар и да са нащрек."

Тук на място се очаква да пристигнат министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР, които ще направят изявление. Брифингът е насрочен за 11 часа.

Припомням, че това не е първият пожар във военния завод МКО. На 10 август такъв избухна и в база в село Белица, община Трявна. А Окръжната прокуратура в Габрово преди седмица съобщи, че продължава интензивното събиране на доказателства.

Вижте повече във видеото

#село Горни Върпища #завод за боеприпаси #завод "Емко" #Габрово #пожар

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