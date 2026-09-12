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Нов фронт в конфликта в Близкия изток: Саудитска Арабия временно спря работата на нефтопровода „Изток-Запад“

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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иран оман договориха временна схема преминаване ормузкия проток
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Саудитска Арабия временно спря работата на нефтопровода „Изток-Запад“ ден след като съоръжението беше атакувано с дронове. Властите в Рияд потвърдиха, че те са били изстреляни от Ирак. Засега няма да бъдат предприети ответни действия по молба на иракския министър-председател. Ирак приветства решението на Саудитска Арабия и осъди атаката.

Атакуваният тръбопровод е жизненоважен за кралството, тъй като се използва за увеличаване на притока на суров петрол към Червено море след блокирането на Ормузкия проток.

Междувременно подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути твърдят, че контролират източния край на Червено море. Те обявиха, че международните петролни доставки са в безопасност, с изключение на танкерите на Саудитска Арабия.

#Ормузкият проток #петролопровод #Ирак #Саудитска Арабия

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