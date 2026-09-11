Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е отцепен

Пожар е избухнал в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието за производство на боеприпаси.

Пожарът е възникнал около 23.20 ч.

По информация на управителя на предприятието Славчо Димиев, потвърдена пред БНТ, в склада, който се намира в село Горни Върпища, на около 4 - 5 км от село Царева ливада, се съхраняват боеприпаси и барути.

По време на инцидента в помещението не е имало хора.

Жители в района са чули серия от взривове. Активирана е и системата BG-Alert.

На място са изпратени три екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Районът е отцепен.

Най-близкото населено място се намира на повече от километър от склада, уточниха по-рано тази вечер от МВР.

Пожарът се разпространява към Горни Върпища и Бучуковци. Огънят се вижда и от Велико Търново.

"Кметовете на с. Шемшево, с. Буковец и с. Пушево са обходили районите около населените места. На територията на община Велико Търново няма огнища. Районът е проверен и от пожарната", написа в профила си във фейсбук кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов ще пристигнат на мястото на инцидента, за да проверят създадената организация и предприетите действия за овладяване на ситуацията и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

От МВР ще направят изявление в събота от село Царева ливада.

Инцидентът идва малко повече от месец след пожара и серията от експлозии в склад за боеприпаси на площадката на „ЕМКО“ край село Белица, община Трявна. Тогава в района бяха открити 60 невзривени боеприпаса и около два тона метални отломки.

На 8 септември Министерството на отбраната съобщи, че прочистването на терена около завода е приключило.

Снимки: "Метео Болканс", Фейсбук

Видео: Иван Янев, БНТ