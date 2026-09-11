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Илия Лазаров: СДС няма да подкрепи двойката Кандев-Гюров, защото нямат качествата да бъдат президент и вицепрезидент

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СДС няма да подкрепи двойката Кандев-Гюров, но не заради ГЕРБ, а защото, според нас нямат качествата да бъдат президент и вицепрезидент, каза в "Панорама" председателят на СДС Илия Лазаров. Партията ще даде възможност на членовете си да гласуват по съвест на вота на 25 октомври:

Илия Лазаров, председател на СДС: "В началото на октомври ще имаме Национален съвет. В края на този месец ще имаме Национален изпълнителен съвет, на който ще вземеме решения. Но със сигурност мога да ви кажа, че Гюров и Кандев няма да бъдат подкрепени от нас.

- Тоест много по-строги сте към Гюров и Кандев, много по-меки, ако решат, някой могат да подкрепят, а?

Има и други кандидатури. Да не забравяме, има доста кандидатури. Имаме и Николай Ненчев, имаме бившия министър Христанов. Част от нашите членове го харесват. Така че най-вероятно ще вземем решение да се гласува по съвест, като категорично няма да споделяме това, че Гюров и Кандев да ги подкрепим по простата причина, че те нямат лични качества за това нещо."

Отказът на СДС да участва в президентските избори се дължи най-вече на факта, че няма общ десен кандидат.

Илия Лазаров, председател на СДС: "Представяхме си го това под формата на разговори, които да започнат по някакъв начин между всички тези сили, които са, да кажем, център-дясно, център-ляво, защото "Продължаваме промяната“, примерно, и „Да, България“ са център-ляво, те са леви либерали, да седнем заедно, да обсъдим как да бъде и как по най-добрия начин да излъчим."

Местната власт е това, което държи СДС живо, каза още Илия Лазаров.

Илия Лазаров, председател на СДС: "Специално сме започнали да работим най-вече за местните избори догодина, където ни е голямата цел. Ние в момента сме доста добре вкоренени, да кажем, в местната власт. Ние, например, имаме два областни кмета - в Монтана и във Видин, като Златко и Живко в Монтана от 1999-а без прекъсване до ден днешен е бил конкурент с ГЕРБ и е побеждавал. Два мандата подред във Видин печелим. Преди това пак сме печелили във Видин. Имаме в Карлово също добър кмет."

Основният ни противник, това е — говоря идеологически — това са левите партии като такива. „Прогресивна България“ тепърва ще се изяснява каква е точно. Аз лично смятам, че в по-голямата си степен тя е лява партия по, така да се каже, по хората, които влязоха вътре, допълни Лазаров.

Всяко едно общество трябва да се крепи и на левия, и на десния крак. И да се редуват тези два крака, иначе не може да ходите. Така че те са ни основният опонент на нас, както се казва — левицата.

Вижте целия разговор във видеото

#Илия Лазаров, председател на СДС #предстоящите президентски избори #решения #подкрепа #местни избори

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