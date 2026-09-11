Ескалация в Близкия изток отново застрашава петролния пазар - йеменските хути превзеха ключов остров в Червено море. Бунтовническата групировка обяви, че международните петролни доставки са в безопасност с изключение на танкерите на Саудитска Арабия.

По-голямата част от петролния износ на Рияд за азиатския пазар минава през Червено море, след като войната в Иран блокира Ормузкия проток. Над 46 хиляди души са напуснали домовете си, след като тази седмица гражданската война в Йемен ескалира. В рамките само на няколко дни подкрепяните от Иран хути успяха да превземат ключовия пристанищен град Мока. Групировката извърши и редица удари по военни бази и цивилна инфраструктура в Саудитска Арабия.