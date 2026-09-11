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Четвърт век след кошмара на 11 септември - болката на близките не избледнява

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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За първи беше отдадена почит и на починалите, в резултат на заболявания, развити след атентата

четвърт век кошмара септември болката близките избледнява
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25 години от атентатите от 11 септември. Датата, която завинаги промени не само Съединените щати, но и целия свят.

Четвърт век след кошмарната сутрин в Ню Йорк - светът почита паметта на убитите близо 3000 души. На 11 септември 2001-ва с ужас наблюдавахме на живо кадрите от момента, в който самолети се врязаха в кулите близнаци на Световния търговски център, а по-късно на прицела на терористите попадна и Пентагона. С възпоменателни церемонии отвъд Океана почетоха паметта на загиналите.

Болката на близките не избледнява - четвърт век по-късно всяко едно от 2977-те имена на жертвите от атентата срещу Световния търговски център е като стрела в сърцето.

На Кота нула - мястото, където някога се издигаха кулите близнаци, стотици хора почетоха паметта на убитите при един от най-кошмарните атентати в световната история.

Точно в 8.46 часа местно време - моментът, в който първият самолет се врязва в северната кула, всички сведоха глава за минута мълчание.

Оглушителна тишина последва още 5 пъти - в часа на атаката срещу втората кула, за рухването на двете кули, за атаката срещу Пентагона и в памет на пасажерите от полет 93 - четвъртият отвлечен самолет, който пасажерите успяват да отклонят към пусто поле край Пенсилвания.

За първи беше отдадена почит и на починалите, в резултат на заболявания, развити след атентата. Изчислява се, че на 9000 души са заболели фатално заради токсичните химикали във въздуха в Долен Манхатън в седмиците след атаката.

Бившите президенти Джо Байдън, Барак Обама, Бил Клинтън и Джордж Буш-младши, който тогава беше държавен глава, също присъстваха на церемонията в Ню Йорк. Там беше и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

По традиция реч държаха и близки на загиналите. Тази година беше братът на един от първите отзовали се да спасяват - Алехандро Кордеро, който завинаги остана на 23.

Владимир Кордеро, брат на загиналия Алехандро Кордеро: "Липсваш ни, Алехандро. Ти беше прекрасен. Липсваше на майка ни, която вече е на небето при теб. Липсваш на цялото ни семейство. Помня как дори за миг не се поколеба дали да влезеш в кулите. Дори не помисли. Знаеше, че просто трябва да помогнеш."

Под проливния дъжд още по тъмно, с химна и шотландска гайда - така почетоха паметта на загиналите в Пентагона, където трети похитен самолет се вряза и отне живота на 184 души.

Доналд Тръмп избра да присъства на церемонията там.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не можем да забравим момента на ужасяващо зло, който се случи, на разрушението на всичко добро. Но днес си спомняме и още нещо - силата, с която Америка отговаря на злото. В дни като 11 септември се вижда каква е една държава."

Датата 11 септември за голяма част от американците и до днес е най-значимото събитие, оставило дълбоки белези в колективната памет, някои от които невидими.

#възпоменателни церемонии # Доналд Тръмп #САЩ #11 септември

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