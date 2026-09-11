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ПП-ДБ поиска Йотова да се оттегли заради помилването на „българския Ескобар“

Милена Кирова от Милена Кирова
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Снимка: БТА
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„Да, България" и ДСБ официално застават зад кандидатурата на Гюров и Кандев. На този фон: атаки към Илияна Йотова заради помилването на т.н. български Ескобар - Огнян Атанасов от 2022г. „Да, България" искат от президента и прокуратурата всички документи по случая. От Прессекретариата на държавния глава разпространиха позиция, че Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия. Тази комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини.

Съпредседателите на Инициативния комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент внесоха документите за регистрация в ЦИК. А Националният съвет на „Да, България" взе единодушно решение да ги подкрепи.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“: „Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейският президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред в Европа.“

От „Продължаваме Промяната" и от „Демократична България" атакуваха Илияна Йотова, като попитаха защо през 2022 г., тогава в качеството ѝ на вицепрезидент, е помилвала т. нар. „български Ескобар" Огнян Атанасов и само няколко месеца след това той е продължил да се занимава с продажба на наркотици.

Асен Василев, председател на ПП: „Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни, защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му? Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара незабавно. Призоваваме всички почтенни хора в комитета на госпожа Йотова да оттеглят подписите и подкрепата си за нейната кандидатура.“

От Прессекретариата на държавния глава разпространиха позиция, в която се казва, че решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба и изисква становища от всички компетентни държавни органи.

В конкретния случай Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини.

Към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя.

#„български Ескобар“ #"ПП-ДБ" #помилване #Илияна Йотова

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