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Битката за "Дондуков" 2: "Да, България" подкрепя кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев

Милена Кирова от Милена Кирова
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Националният съвет на "Да, България" взе единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Новината дойде от Народното събрание. Продължават и коментарите около избора на членове на ВСС.

След като станаха публично известни имената на експертите, които в политическите формации предлагат за членове на Висшия съдебен съвет, сега стои големият въпрос – как ще бъдат събрани необходимите 160 гласа за избор на тези членове, тъй като управляващите нямат такова голямо мнозинство. Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се усъмни в договорки между "Прогресивна България" и "Демократична България". Днес от ДБ отговориха, че нищо от това, което Бойко Борисов говори не е вярно и все пак от къде управляващите ще търсят подкрепа.

БНТ: Оставате ли на позицията си да разговаряте с всички, освен с ГЕРБ и ДПС?

проф. Янка Тянкова, "Прогресивна България": "Мисля, че публично оповестените от партията становища по този въпрос би следвало да се поддържат. Но аз бих отговорила така – всяка една достойна кандидатура, която е внесена вече, в рамките на срока, следва да бъде изслушена и подкрепена."

Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Господин Бойко Борисов е известен като един от най-големите политически интриганти в българския политически живот. И тъй като в момента е в много сложна ситуация и не можа да намери нито един журналист от нито една медия, който да кандидатира за президент, а трябва на разпадащия се ГЕРБ да обясни. Националният съвет на "Да, България" взе единодушно решение да подкрепи кандидат-президентската двойка Гюров – Кандев. Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред."

От "Продължаваме Промяната" и от "Демократична България" атакуваха Илияна Йотова, като попитаха защо през 2022 г., тогава в качеството ѝ на вицепрезидент, е помилвала т. нар. "български Ескобар" Огнян Атанасов, като тогава мотивите са били влошаващо се здравословно състояние, но само няколко месеца след като той е бил помилван отново е продължил да се занимава със своята дейност, за която всъщност е бил задържан, а именно продажба на наркотици. От "Демократична България" искат да чуят ясно мотивите на Илияна Йотова. "Продължаваме Промяната" пък заявиха, че ако тя не се мотивира, не излезе пред обществото да обясни защо, трябва да се оттегли от кандидат-президентската надпревара.

Асен Василев, "Продължаваме Промяната": "Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара. Незабавно. Призоваваме всички почтени хора в комитета на госпожа Йотова да оттеглят подписите си и подкрепата за нейната кандидатура."

снимки: БТА

От "Прогресивна България" дадоха заявка за гарантиране на свободата на словото и на информация със законодателни промени, свързани с т. нар. дела-шамари.

Вижте повече в прякото включване на Милена Кирова

#Янка Тянкова #президентски избори 2026 г. #Ивайло Мирчев  #"Продължаваме промяната" #Асен Василев #"Демократична България" #"Да, България"

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