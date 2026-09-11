БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет,...
Чете се за: 05:37 мин.
Шофьорът, подсъдим за смъртта на 12-годишната Сияна,...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Големият въпрос, който постави 11...
Чете се за: 02:45 мин.
25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Радев: Въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри и залози

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Румен Радев: Въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри и залози
Снимка: БТА
Слушай новината

Премиерът Румен Радев коментира начинът, по който ще бъде избран новият състав на Висшия съдебен съвет, както и промените в Закона за хазарта. Какви акценти постави? Премиерът се обърна към депутатите с призив да проявят разум и да не блокират процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Обясни и защо членовете ще бъдат избирани по старите правила. Обеща всеобхватни законови промени по отношение на хазарта.

Всички коментари направи, след като награди лично петима пълни отличници от различни гимназии в страната за отличен успех от дипломата за средно образование и от трите матури в това число и допълнителната, която е по желание. Румен Радев засегна промените в Конституцията - невъзможно е тя да бъде променена до избора на нов състав на ВСС. Затова процедурата ще бъде по старите правила - с квалифицирано мнозинство или с гласовете на 160 народни представители от общо 240.

Румен Радев, министър-председател: „Въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри и залози. Това ще бъде изключително пагубно за съставянето на нов ВСС. Ако целта на партиите е да изберем най-добрият съвет, те не трябва да блокират този процес.“

Премиерът заяви, че правителството готви промени в Закона за хазарта.

Румен Радев, министър-председател: „Въпросът с хазарта не е само в ограничаването на рекламите. Готвим всеобхватни законови промени, които да изсветлят този бизнес, да ограничат пристрастяването към него и да повишат събираемостта.“

Премиерът коментира и дебатите около програмната схема на БНТ.

Румен Радев, министър-председател: „Няма никаква политическа намеса в работата на БНТ поне от наша страна. Ако някой друг си позволява да се меси, това е за негова сметка. Всяко ръководство има право да реогранизира програмната схема. Нима това не се е правило досега.“

#партийни игри и залози #на ВСС #избор на членове #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя
1
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни...
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори
2
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява...
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис
3
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец...
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
4
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
5
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г....
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със семействата и ясни правила в училище
6
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
5
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Политика

ДБ отхвърлиха твърденията на ГЕРБ за договорки с "Прогресивна България" за новия ВСС
ДБ отхвърлиха твърденията на ГЕРБ за договорки с "Прогресивна България" за новия ВСС
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
Чете се за: 05:37 мин.
Няма комисия или експерт, който да носи отговорност вместо президента или вицепрезидента, заяви Андрей Гюров Няма комисия или експерт, който да носи отговорност вместо президента или вицепрезидента, заяви Андрей Гюров
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът Йотова: Диалогът и дипломацията са залог за мир и край на конфликтите Президентът Йотова: Диалогът и дипломацията са залог за мир и край на конфликтите
Чете се за: 02:50 мин.
Премиерът Радев проведе среща с групата на посланиците от страните членки на ЕС и представителството на ЕК Премиерът Радев проведе среща с групата на посланиците от страните членки на ЕС и представителството на ЕК
Чете се за: 01:47 мин.
Йотова: България и Гърция имат нарастваща роля за стабилността на Европа Йотова: България и Гърция имат нарастваща роля за стабилността на Европа
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“ Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
УС на БНТ категорично отхвърля опитите професионално програмно...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
6 минути мълчание в САЩ за жертвите на атентатите на 11 септември
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Израелската армия унищожи подземна база на "Хизбула" в...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
12 души са ранени при руски удари срещу бензиностанции в Киев
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ