Румен Радев: Въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри и залози

Премиерът Румен Радев коментира начинът, по който ще бъде избран новият състав на Висшия съдебен съвет, както и промените в Закона за хазарта. Какви акценти постави? Премиерът се обърна към депутатите с призив да проявят разум и да не блокират процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Обясни и защо членовете ще бъдат избирани по старите правила. Обеща всеобхватни законови промени по отношение на хазарта.

Всички коментари направи, след като награди лично петима пълни отличници от различни гимназии в страната за отличен успех от дипломата за средно образование и от трите матури в това число и допълнителната, която е по желание. Румен Радев засегна промените в Конституцията - невъзможно е тя да бъде променена до избора на нов състав на ВСС. Затова процедурата ще бъде по старите правила - с квалифицирано мнозинство или с гласовете на 160 народни представители от общо 240.

Румен Радев, министър-председател: „Въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри и залози. Това ще бъде изключително пагубно за съставянето на нов ВСС. Ако целта на партиите е да изберем най-добрият съвет, те не трябва да блокират този процес.“

Премиерът заяви, че правителството готви промени в Закона за хазарта.

Румен Радев, министър-председател: „Въпросът с хазарта не е само в ограничаването на рекламите. Готвим всеобхватни законови промени, които да изсветлят този бизнес, да ограничат пристрастяването към него и да повишат събираемостта.“

Премиерът коментира и дебатите около програмната схема на БНТ.