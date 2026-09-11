Премиерът Радев: Големият въпрос, който постави 11 септември, е до каква степен могат да се ограничават човешките свободи в името на безопасността

Големият въпрос, който постави 11 септември, е до каква степен могат да се ограничават човешките свободи в името на безопасността, все още няма точен отговор на този въпрос. Това заяви премиерът Румен Радев в деня на 25-годишнината от атентатите срещу кулите близнаци в Ню Йорк.

"Тероризмът няма място в нашите общества и ние трябва да се борим с всички сили да ограничим всякакви прояви на тероризъм. Това е изключително трудна задача - искат се всеобхватни действия в много насоки", подчерта министър-председателят.

Премиерът коментира и готвените промени в хазарта:

"Въпросът с хазарта не е само в ограничаването на рекламата, ние готвим едни всеобхватни законови промени, които да изсветлят този бизнес, да ограничат пристрастяването към него, защото това е изключително тежък проблем, да повишат събираемостта. И да се предотвратя всякакви опити чрез този бизнес да се перат пари, той е вързан разбира се с бързите кредити."

Относно ВСС, Радев подчерта, че изборът на членове на ВСС ще се извършва по старите правила.

"Членовете на ВСС ще се избират по старите правила. Въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде пагубно за съставяне на нов ВСС и партиите не трябва да блокират този процес."

Министър-председателят присъства на връчването на почетните отличия „Национална диплома“ на зрелостниците от випуска за 2026 година. Събитието се състоя в Националния археологически музей в София.

Отличието „Национална диплома“ е признание за високите постижения на учениците от българските училища. То се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.