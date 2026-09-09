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Програмата на БНТ е в процес на обновяване, медията не се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти

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програмата бнт процес обновяване медията разделя нито един дългогодишните журналисти
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Нови кратки информационни форми, юбилеен епизод на предаването „Денят започва с Георги Любенов“, нови авторски рубрики и две нови предавания са сред акцентите в програмата на Българската национална телевизия за новия програмен сезон 2026/2027.

В ефира на БНТ 1 вече се завръщат основните публицистични и информационни предавания.

Сутрешният блок „Денят започва“ с Христина Христова и Симеон Иванов ще продължи да бъде водещ източник на актуална информация всеки делничен ден от 5.55 ч., като рубриката „Още нещо с Флора“ ще бъде с разширен формат, включващ backstage интервюта с гостите от ефир.

БНТ ще разшири информационното си присъствие с нови кратки информационни форми, които ще се излъчват всеки делничен ден от 16.00 и 17.00 ч.

Юбилейният 1000-ен брой на „Денят започва с Георги Любенов“ на 19 септември, събота, ще бъде един от специалните моменти в началото на новия телевизионен сезон. В празничния епизод предаването ще е с удължено време, от 8.00 до 12.00 ч. и ще е с изнесено студио от Народния театър „Иван Вазов“.

БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти. След направен анализ на начина, по който зрителите възприемат предаванията в БНТ, както и анализ на всички предавания и програмни намерения, е взето решение всяко предаване да има титулярно лице.

Съобразно стратегията, концепцията и визията на директора на дирекция „Програмно съдържание“, социологическо изследване и комплексен анализ, програмната стратегия на БНТ от новия телевизионен сезон е всяко предаване да има свои постоянни водещи, които не са на ротационен принцип, с оглед изграждане на идентичност и разпознаваемост на всяко предаване.

Част от това са и промените в предаването „История.БГ“, в което досега на ротационен принцип се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев. Единствената представена концепция е на Андрей Захариев. Тя предвижда да надгради познатия формат със специални изнесени издания по повод значими национални годишнини, разкази за родовата памет от наследници на значими за българската история родове, както и специални репортажи от важни за историята на България места из цялата страна. Предаването ще разшири и участието на експерти. На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен.

Българската национална телевизия се стреми да надгражда и да обновява вече познатите формати, предоставяйки на зрителите още по-богато и осъвременено съдържание. В ход е процес по обновяване на всички предавания в БНТ с цел по-голяма гледаемост, както и поетапно стартиране на нови предавания.

В процес на подготовка са два изцяло нови формата за БНТ. Единият ще бъде посветен на бизнеса и икономиката, като ще търси отговори на въпроса как глобалните икономически процеси се отразяват върху ежедневието и бюджета на българските домакинства. Вторият нов формат ще постави във фокус дълголетието, психологията и родителството, като ще предлага практически решения и експертни гледни точки по теми, свързани със здравословния и пълноценен начин на живот.

Социалната територия на обществената телевизия се разширява с документалния слот „Малки истории“. От вторник до четвъртък, от 16.30 ч., БНТ 1 ще представя кратки документални филми с вдъхновяващи, затрогващи и провокиращи лични истории. В петък специалната линия „Истории на успеха“ ще поставя във фокуса талантливите деца и младежи на България. Студийната част на „Малки истории“ ще продължи всяка неделя от 14.00 ч., когато водещата Ирен Леви ще дискутира темите, поставени от документалните филми, заедно с експерти и хора с отношение към значимите обществени въпроси.

Предстои БНТ да оповести финално постоянната програмна схема на всички свои канали.

# програмна схема #програмна схема на БНТ #нов сезон

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