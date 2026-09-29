В "Референдум": Докъде ще стигнат цените на горивата и има ли риск за доставките в Европа и у нас?

Докъде ще стигнат цените на горивата и има ли риск за доставките в Европа и у нас?

Дискусия по темата се провежда в предаването "Референдум" по БНТ.

Разходите за транспорт, заради затворения Ормузки проток, са скочили със 120%, казват експерти по товарите. Как се отразява това на енергийния пазар и на икономиката?

Графики, маршрути и прогнозите на Явор Куюмджиев – бивш зам.-министър на енергетиката, Александър Николов – бивш министър на енергетиката, журналистът и анализатор Явор Сидеров, Милен Керемедчиев - бивш зам.-министър на външните работи, и Димчо Димчев – управител на международна спедиторска компания.

Според статистиката преди войната при нормален трафик през ключовия за петрола морски път през Ормузкия проток са преминавали между 125 и 135 кораба на ден. През септември на ден минават по-малко от 20 кораба дневно.

Маршрутите на петрола към Европа значително се удължават при затворен Ормузки проток.

Това неминуемо се отразява и на крайната цена на стоката.