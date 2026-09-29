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НА ЖИВО: България - Естония, 0:0

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Български футбол
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Селекцията на Александър Димитров има много да доказва след грешката, допусната в мача с Люксембург.

Български национален отбор футбол мъже
Снимка: Startphoto.bg
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Българският национален отбор ще се опита да надигне глава в Лигата на нациите след грешката срамната грешна стъпка, допусната преди дни. Селекцията на Александър Димитров ще домакинства на Естония в среща от втория кръг в Група 4 на Лига C. Мачът ще стартира от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, а главен съдия е Гога Кикачешвили от Грузия.

Съставите на двата отбора:

България: 1. Даниел Наумов, 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров /к/, 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски, 4. Илия Груев, 7. Борислав Цонев, 22. Кристиян Стоянов, 16. Марин Петков, 10. Здравко Димитров, 20. Лукас Петков

Естония: 1. Карл Хайн, 19. Михале Шьонинг-Ларсен, 3. Максим Паскоци, 18. Карол Метс /к/, 5. Ерко Йоне Тогяс, 7. Роби Саарма, 14. Патрик Кристал, 20. Маркус Поом, 8. Маркус Соометс, 4. Матиас Кайт, 9. Карел Мустмаа

Настроението в редиците на българите не е сред най-добрите, тъй като потеглиха със загуба от Люксембург, което може да се счита за една от най-срамните страници в тяхната история. Поражението бе историческо, тъй като до този момент „трикольорите“ Така че „лъвовете“ има какво да доказват, за да измият неприятното чувство на старта в турнира.

От сметките на българския тим отпадна Теодор Иванов, който е получи разтежение още срещу люксембургците. Това означава, че централният защитник е аут за оставащите три двубоя в надпреварата.

От своя страна съставът на Юрген Хен се намира в по-добро настроение. Макар и да не стартираха с победа, която можеше да им даде по-добро начало, естонците могат да се похвалят с точка, дошла след 1:1 с последния отбор от групата – Исландия.

Балтийците имат в редицата си няколко играчи, които са играли на българска земя. Сред тях са Йонас Там и Матвей Игонен, които играха в Ботев Пловдив. Същото важи и за един от бившите играчи на ЦСКА в лицето на Карол Метс.

В исторически план българите и естонците са се срещали три пъти, като първите нямат загуба до този момент. „Лъвовете“ имат победа и равенство в далечните квалификации за Евро 2004, а впоследствие записаха още едно реми с естонския отбор през 2009 година в контрола.

Вижте подробности по темата във видеото.

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