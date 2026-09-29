Последна проверка за българските състезатели по скокове на батут преди световното в Нанцзин

Част от българската делегация, която се води от президента на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров, замина днес за Италия.
Българските състезатели по скокове на батут ще направят последна проверка на подготовката си преди Световното първенство в Нанцзин (Китай) с участие в Ричоне. Част от българската делегация, която се води от президента на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров, замина днес за Италия.
Треньори на българските спортисти ще бъдат Станислав Стоянов - старши треньор на националния отбор, Нина Недялкова, Димитър Димов и Бояна Димитрова. Българското съдийство в Ричоне ще бъде представено от Мария Вангелова и Милена Тачева.
Подрастващите ще участват в международния турнир "AERE Trampoline Cup", който ще се проведе на 30 септември и 1 октомври. В Ричоне ще се състои и последната за националите на Световна купа по скокове на батут за мъже и жени – от 2 до 4 октомври.
България ще бъде представена при жените от Христина Пенева и Катерина Кулешова. Двойките Пенева/Кулешова и Пенева/Петров ще стартират и в синхронните скокове. При състезателите във възраст 17-21 години за страната ще играят Марияна Узунова, Калоян Петров и Пресиян Въндев.