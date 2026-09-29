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Рома получи зелена светлина за строеж на нов стадион

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Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
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Общинските власти в Рим одобриха проекта на клуба.

Рома получи зелена светлина за строеж на нов стадион
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Италианският футболен клуб Рома получи зелена светлина за строителството на нов стадион. Това стана ясно, след като общинските власти одобриха проекта за нов стадион в района на Пиетралата е го обявиха за обект от обществена значимост, съобщиха италианските медии.

По този повод Рома излезе с изявление, с което обяви този акт за фундаментален и исторически за клуба.

Приключването на работата на градските служби и последващото обявяване на проекта за обект от обществена значимост бележат фундаментален и исторически момент за АС Рома по пътя към изграждането на новия стадион“, се казва в изявлението на клуба.

„Това постижение е резултат от дългогодишен труд, отдаденост и сътрудничество, водени с решителност, визия и последователност от семейство Фридкин, които вярват, че бъдещето на АС Рома трябва да се гради върху солидни и амбициозни проекти. Клубът желае да сподели този важен момент с всички институции и заинтересовани страни, допринесли за неговото осъществяване. АС Рома изказва благодарности на римската община, на комисаря за Евро 2032, на област Лацио, на министъра на спорта и младежта, на всички ангажирани държавни органи и институции, както и на професионалистите и сътрудниците, подкрепили процеса със своята експертиза и отговорност. Специални благодарности отправяме към нашите фенове, които очакваха и подкрепяха този проект със страст и доверие. Сега започва нов етап, чиято цел е да осигури на АС Рома и на града модерен и устойчив стадион, достоен за тяхната история и амбиции. Този проект е замислен не просто като нов дом за клуба и неговите привърженици, а като ценен актив за Рим като цяло – способен да създаде нови възможности, да допринесе за обновяването и развитието на района и да донесе дълготрайни ползи за целия град и неговата общност.“

Кметът Роберто Гуалтиери обяви, че строителните дейности ще започнат през март 2027 г., а стадионът трябва да бъде готов да отвори врати за феновете още през 2029 г. Това е известно изпреварване на графика, предвид надеждите съоръжението да бъде едно от местата, където ще се проведат мачове от Европейското първенство през 2032 г., на което Италия е съдомакин заедно с Турция.

Рома се опитва да изгради нов стадион от повече от десетилетие – още много преди настоящите собственици от „Фридкин Груп“ да поемат клуба. Процесът неизменно се сблъскваше с проблеми, свързани най-вече с намирането на терен, който да е подходящ както за изграждането на новото съоръжение, така и за осигуряването на транспортни връзки.

#ФК Рома

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