Рома получи зелена светлина за строеж на нов стадион

Италианският футболен клуб Рома получи зелена светлина за строителството на нов стадион. Това стана ясно, след като общинските власти одобриха проекта за нов стадион в района на Пиетралата е го обявиха за обект от обществена значимост, съобщиха италианските медии.

По този повод Рома излезе с изявление, с което обяви този акт за фундаментален и исторически за клуба.

„Приключването на работата на градските служби и последващото обявяване на проекта за обект от обществена значимост бележат фундаментален и исторически момент за АС Рома по пътя към изграждането на новия стадион“, се казва в изявлението на клуба.

„Това постижение е резултат от дългогодишен труд, отдаденост и сътрудничество, водени с решителност, визия и последователност от семейство Фридкин, които вярват, че бъдещето на АС Рома трябва да се гради върху солидни и амбициозни проекти. Клубът желае да сподели този важен момент с всички институции и заинтересовани страни, допринесли за неговото осъществяване. АС Рома изказва благодарности на римската община, на комисаря за Евро 2032, на област Лацио, на министъра на спорта и младежта, на всички ангажирани държавни органи и институции, както и на професионалистите и сътрудниците, подкрепили процеса със своята експертиза и отговорност. Специални благодарности отправяме към нашите фенове, които очакваха и подкрепяха този проект със страст и доверие. Сега започва нов етап, чиято цел е да осигури на АС Рома и на града модерен и устойчив стадион, достоен за тяхната история и амбиции. Този проект е замислен не просто като нов дом за клуба и неговите привърженици, а като ценен актив за Рим като цяло – способен да създаде нови възможности, да допринесе за обновяването и развитието на района и да донесе дълготрайни ползи за целия град и неговата общност.“

Кметът Роберто Гуалтиери обяви, че строителните дейности ще започнат през март 2027 г., а стадионът трябва да бъде готов да отвори врати за феновете още през 2029 г. Това е известно изпреварване на графика, предвид надеждите съоръжението да бъде едно от местата, където ще се проведат мачове от Европейското първенство през 2032 г., на което Италия е съдомакин заедно с Турция.

Рома се опитва да изгради нов стадион от повече от десетилетие – още много преди настоящите собственици от „Фридкин Груп“ да поемат клуба. Процесът неизменно се сблъскваше с проблеми, свързани най-вече с намирането на терен, който да е подходящ както за изграждането на новото съоръжение, така и за осигуряването на транспортни връзки.