Психолог се завръща в ЦСКА 1948

Лилия Стефанова отново става част от футболния ЦСКА 1948 като спортен психолог, съобщиха от клуба.

"Лили отново е част от клуба като спортен психолог и ще работи с футболистите и треньорския щаб за психическата подготовка, увереността и концентрацията на отбора", написаха от ЦСКА 1948 в социалните мрежи.

"Нейната работа е важна част от цялостната подготовка на футболистите и от изграждането на необходимата нагласа за представянето им на терена. Пожелаваме на Лили много успехи и ползотворна работа", добавиха още от клуба.

Стефанова работи в ЦСКА 1948 между 2021-а и 2024 година при предишния си престой.