Младежите до 21 г. потеглиха с оптимизъм за Чехия

Българският национален отбор за младежи до 21-годишна възраст замина за Чехия относно своя предстоящ мач в квалификациите за Евро 2027 година. Футболистите на Тодор Янчев ще спорят именно с чехите в директна битка за второто място в група Б два кръга преди края на пресявките. Срещата е утре (сяда) от 19:00 часа българско време в Храдец Кралове.

Никола Илиев и Асен Митков изразиха своя оптимизъм, че българите могат да се преборят за добър резултат с чешкия отбор в пресявките.

„Трябва ни победа, мачът ще е много труден със сигурност, обаче нас не ни интересува срещу кого играем. Да, раздаваме се на 100% и отиваме за 3-те точки“, сподели Илиев.

„Напрежение винаги има, няма как без него. Както чехите, така и ние имаме напрежение. Раздаваме се на максимум, надяваме се да спечелим. Това е най-важното за нас“, добави той.

От своя страна Митков сподели, че в лагера на „трикольорите“ няма напрежение.

„С по-опитните момчета, които сме повече време, водим разговори, че ние отново трябва да излезем психологически срещу Чехия. Да дадем всичко от себе си и ще видим какво ще стане. Хората нямаха никакви очаквания досега към нас, защото никой не очакваше да спечелим срещу Португалия. Преди мача си говорихме, че няма да загубим, а ние успяхме да победим един сериозен отбор. Излизаме без напрежение срещу много силен тим на Чехия и вярвам, че ще постигнем един добър резултат, каза той.

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