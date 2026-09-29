Сигурността на изкуствения интелект: "Open AI" няма да пусне нов модел - не покривал изискванията за безопасност

Нови съмнения около безопасността на изкуствения интелект - от "Open AI" обявиха, че няма да пуснат новия си модел, защото не покривал изискванията за сигурност.



Новината идва малко след инцидента, при който изкуствен интелект получи неоторизиран достъп до австралийски правителствени сайтове и системи.

От компанията признаха, че са реагирали твърде бавно и не са информирали австралийските власти достатъчно рано. Засилва се и политическият натиск за въвеждане на по-строги регулации върху изкуствения интелект.