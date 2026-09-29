Как митничарите откриха 57 кг марихуана на „Капитан Андреево“?

57 килограма марихуана, оценена за 466 625 евро, откриха митничарите от отдел "Борба с наркотрафика" на „Капитан Андреево“. Дрогата е намерена при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната към Турция. Това е поредното голямо количества на наркотик, задържано на пункта.

Началникът на Митнически пункт „Капитан Андреево“ Георги Господинов заяви, че на 24 септември на трасе „Изходящи товарни автомобили“ е пристигнал товарен автомобил с турска регистрация, управляван от турски водач.

„Превозваната стока беше авточасти и метални изделия, опаковани в кашони. Автомобилът беше селектиран за щателна митническа проверка и беше извършен рентгенов контрол. При рентгеновия контрол бяха установени различни от опакованите авточасти в товарното помещение. При щателната митническа проверка бяха установени полиетиленови чанти, в които се откриха 54 пакета с общо тегло 57 кг вещество, което е реагирало на канабис.“

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.