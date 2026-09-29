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Близо месец в столичния квартал "Младост" са без топла вода - има ли авария?

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Почти месец без топла вода са жителите на столичния квартал “Младост 1”. В сигнала си до "По света и у нас" посочват, че топлоподаването в домовете им е спряно, а в същото време зад един от блоковете в района извира топла вода.

Първоначално сигналите са за блокове 17 и 18 и детска градина „Мики Маус“, но се оказва, че проблеми има и в други части на района. Жители на блок 18 разказват, че след плановото пускане на водата през септември са имали топла вода само за няколко дни.

Лидия Лилова от блок 18 разказва, че след 19 септември топла вода в сградата няма.

„В блок 18, след като ни пуснаха водата по план на 13 септември, не съм много сигурна, но имахме около 2-3 дни вода. След това я спряха, в един момент пак я пуснаха и я спряха на 19. От 19 няма вода.“

Зад блока междувременно се е образувал голям разлив на топла вода. По думите на Лилова тя е потърсила информация от „Топлофикация София“, но не е получила ясно обяснение откъде идва проблемът.

„Те казаха, че не знаят, евентуално има пробив малко по-надолу на блок 20, където обаче не се работи. Реално в целия квартал няма никъде никой, който да работи по отстраняване на каквато и да е авария.“

Друг жител на района – Петко Митов, разказва, че хората са принудени да се справят с липсата на топла вода с подръчни средства.

„В блока, точно над моя апартамент, аз съм на седмия, има три деца на осмия. Легени, топла вода, бойлери – това е.“

Проблемите не се ограничават до тази част на „Младост“. Антон Паунов, домоуправител на блок 45, твърди, че през първите девет месеца на годината сградата е била без топла вода общо повече от два месеца и половина.

„Няма седмица, в която да няма засегнат блок или блокове. За тези девет календарни месеца досега от тази година ние сме нямали топла вода над два месеца и половина, включително и парно, съответно, през изминалия отоплителен сезон.“

По думите му голяма част от активните аварии в София са именно в обхвата на ТЕЦ „София Изток“. Паунов определя комуникацията с дружеството като изключително трудна и посочва, че жителите най-често успяват да разговарят единствено с аварийните екипи на място.

В района на блок 45 топла вода няма от 28 август, а след поредното отлагане посоченият срок за възстановяването ѝ е 16 октомври.

Кметът на район „Младост“ инж. Кокурин обяснява, че през последните два месеца сигналите от граждани са зачестили.

„На много места след профилактиката на ТЕЦ „Изток“ се появиха и доста локални аварии. От „Топлофикация“ имат и немалко планови ремонти в нашия район и това създава именно тези комплексни проблеми, защото освен плановите ремонти се натрупват и локалните проблеми.“

Според районния кмет недостигът на ресурс допълнително затруднява отстраняването на натрупаните през годините проблеми.

Жителите са подавали сигнали до различни институции, но според Лидия Лилова засега резултат няма.

От „Топлофикация София“ посочват, че в района на блок 17 има авария по топлопреносната мрежа и е създадена организация за отстраняването на пробива. Според позицията на дружеството след профилактиката на ТЕЦ „София Изток“ и последвалото запълване на топлопреносната мрежа са възникнали аварии в различни участъци.

Като причина от дружеството посочват техническото състояние на мрежата и високата степен на амортизация на отделни нейни участъци.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова.

#столичния квартал "Младост" #без топла вода и парно #"Топлофикация София" #авария

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