Градовете на бъдещето: София събра експерти по геопространствените технологии

София събра водещи експерти в областта на изкуствения интелект и геопространствените технологии на разговор за градовете на бъдещето. В продължение на 5 дни на Международния форум GeoSofia 2026 ще се обсъждат цифровите двойници, 3D моделирането, пространственият анализ и интелигентните градски системи.

Динамични градове, климатични промени и природни бедствия. Новите геопространствени технологии се опитват да отговорят на нуждите на съвременното общество.

Мила Коева, Университет в Твенте, Нидерландия: „Можем с помощта на дигиталните триизмерни градове, или така наречените двойници, в реално време да онагледим динамични събития. Например, ако искаме да проектираме нов мост или нов път, можем да направим сценарии в дигитален вид и да видим как тези сценарии биха повлияли на климата, на напрежението в града.“

Новите технологии могат да се използват не само при проектирането на нови сгради, но и в пътната инфраструктура или дори при природни бедствия.

Мила Коева, Университет в Твенте, Нидерландия: „Ние сме правили симулация на наводнения, симулация при земетресения – колко хора биха били засегнати, кои пътища биха били блокирани. И когато имате такъв предварителен сценарий, естествено, съответните органи биха знаели накъде да се насочат и къде да насочат вниманието си.“

Заместник-кметът на София по дигитализация Иван Гойчев посочи, че кварталите „Люлин“ и „Лозенец“ вече имат свои 3D модели, а сега предстои да бъде създаден такъв и за район „Средец“.

Иван Гойчев, заместник-кмет в направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ към Столичната община: „Когато една сграда се проектира да се появи на дадена улица, тя не трябва да се анализира само сама за себе си. Трябва да се анализира какъв ще бъде ефектът върху целия квартал. 3D моделите са единственият начин, по който този анализ може да бъде направен автоматизирано, бързо и да се видят всички ефекти от новото строителство.“

Форумът днес събра хора от целия свят, дошли, за да обменят опита си и да покажат как използват новите технологии. Ашли Сиър от Австралия например показа как се прави 3D моделиране по време на футболен мач.

Ашли Сиър, част от екипа на ЕСРИ в Ротердам: „Мисля, че за хората е интересно да наблюдават подобни неща. Може би това е начин да видят любимия си играч в действие. Както знаете, днес хората харесват видеоигри, в които могат да следят представянето на любимците си и да видят, да речем, кой е най-бърз.“

Джун, лектор от Китай: „Аз идвам от Китай и фокусът на работата ми е анализът на геопространствени данни. Моята задача е да анализирам цялата информация, за да се осигури по-ефективна система за предупреждение в града. Надявам се днес да получа много полезна информация и съвети за бъдещите си изследвания.“

Науар, Бангладеш: „Аз съм Науар от Бангладеш. В момента работя по проект с община в Нидерландия. Те искат да видят как се събира дъждовната вода в сградата, как може да се съхранява тя и как ще протече целият процес на управление на водите. Затова създавам дигитален близнак на сградата и демонстрирам как се улавя дъждовната вода.“

Форумът продължава с още две конференции през следващите дни.