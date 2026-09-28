БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени...
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална...
Чете се за: 05:37 мин.
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Чете се за: 03:57 мин.
Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Чете се за: 00:57 мин.
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Градовете на бъдещето: София събра експерти по геопространствените технологии

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

София събра водещи експерти в областта на изкуствения интелект и геопространствените технологии на разговор за градовете на бъдещето. В продължение на 5 дни на Международния форум GeoSofia 2026 ще се обсъждат цифровите двойници, 3D моделирането, пространственият анализ и интелигентните градски системи.

Динамични градове, климатични промени и природни бедствия. Новите геопространствени технологии се опитват да отговорят на нуждите на съвременното общество.

Мила Коева, Университет в Твенте, Нидерландия: „Можем с помощта на дигиталните триизмерни градове, или така наречените двойници, в реално време да онагледим динамични събития. Например, ако искаме да проектираме нов мост или нов път, можем да направим сценарии в дигитален вид и да видим как тези сценарии биха повлияли на климата, на напрежението в града.“

Новите технологии могат да се използват не само при проектирането на нови сгради, но и в пътната инфраструктура или дори при природни бедствия.

Мила Коева, Университет в Твенте, Нидерландия: „Ние сме правили симулация на наводнения, симулация при земетресения – колко хора биха били засегнати, кои пътища биха били блокирани. И когато имате такъв предварителен сценарий, естествено, съответните органи биха знаели накъде да се насочат и къде да насочат вниманието си.“

Заместник-кметът на София по дигитализация Иван Гойчев посочи, че кварталите „Люлин“ и „Лозенец“ вече имат свои 3D модели, а сега предстои да бъде създаден такъв и за район „Средец“.

Иван Гойчев, заместник-кмет в направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ към Столичната община: „Когато една сграда се проектира да се появи на дадена улица, тя не трябва да се анализира само сама за себе си. Трябва да се анализира какъв ще бъде ефектът върху целия квартал. 3D моделите са единственият начин, по който този анализ може да бъде направен автоматизирано, бързо и да се видят всички ефекти от новото строителство.“

Форумът днес събра хора от целия свят, дошли, за да обменят опита си и да покажат как използват новите технологии. Ашли Сиър от Австралия например показа как се прави 3D моделиране по време на футболен мач.

Ашли Сиър, част от екипа на ЕСРИ в Ротердам: „Мисля, че за хората е интересно да наблюдават подобни неща. Може би това е начин да видят любимия си играч в действие. Както знаете, днес хората харесват видеоигри, в които могат да следят представянето на любимците си и да видят, да речем, кой е най-бърз.“

Джун, лектор от Китай: „Аз идвам от Китай и фокусът на работата ми е анализът на геопространствени данни. Моята задача е да анализирам цялата информация, за да се осигури по-ефективна система за предупреждение в града. Надявам се днес да получа много полезна информация и съвети за бъдещите си изследвания.“

Науар, Бангладеш: „Аз съм Науар от Бангладеш. В момента работя по проект с община в Нидерландия. Те искат да видят как се събира дъждовната вода в сградата, как може да се съхранява тя и как ще протече целият процес на управление на водите. Затова създавам дигитален близнак на сградата и демонстрирам как се улавя дъждовната вода.“

Форумът продължава с още две конференции през следващите дни.

#3D моделиране #GeoSofia 2026 #Столична община #София #Лозенец #Люлин

Последвайте ни

ТОП 24

"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
1
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
2
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
3
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата "Феърфорд"?
4
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата...
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му
5
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм най-големият престъпник в Македония
6
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм най-големият...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
5
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
6
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...

Още от: У нас

Отлагат тестването на ново ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй“
Отлагат тестването на ново ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй“
Шофьор със 107 отнети точки предизвика катастрофа в благоевградско Шофьор със 107 отнети точки предизвика катастрофа в благоевградско
Чете се за: 00:40 мин.
Румен Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени на горивата за българските граждани Румен Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени на горивата за българските граждани
Чете се за: 01:12 мин.
След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата има ресурс да гарантира работата на отделението След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата има ресурс да гарантира работата на отделението
Чете се за: 00:40 мин.
Монтажът на мантинелите: МВР проверява качеството и стойността на обществените поръчки Монтажът на мантинелите: МВР проверява качеството и стойността на обществените поръчки
Чете се за: 02:17 мин.
Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за глобата от 1000 евро Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за глобата от 1000 евро
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Нов спор за домашната ракия: Ще стане ли 1000 евро наздравицата с ракията на съседа?
Нов спор за домашната ракия: Ще стане ли 1000 евро наздравицата с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за глобата от 1000 евро Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за глобата от 1000 евро
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Делото срещу Ива Михайлова: Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза Делото срещу Ива Михайлова: Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Румен Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени на горивата...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Министър Абровски от Брюксел: България настоява за специална...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ