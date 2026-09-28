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ЕК прикани за мерки за намаляване на потреблението на газ и ток

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Европейската комисия призова страните членки да предприемат мерки за намаляване на потреблението на газ и електроенергия, за да бъде ограничен натиска върху цените на фона на глобалната енергийна криза.

Това твърди изданието Политико, като се позовава на писмо на еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен до ресорните министри на отделните държави. Според посланието, заплаха за доставките няма, но пестенето на газ и ток трябва да продължи „колкото е необходимо". Газовите хранилища в ЕС в момента са запълнени на 68% до началото на ноември очакванията те да са запълнени до 90 на сто. Българското хранилище в Чирен е запълнено над 76%, заявиха за БНТ от Булгартрансгаз.

#газ и ток #намаляване на потреблението #ЕК #мерки

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