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Недоволство и протести заради повишаването на наемите в Испания

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Протестна вълна срещу скъпите жилища продължава да залива Испания. Случаят с изгонената от дома ѝ 87-годишната Мария дел Кармен отприщи бурно недоволство в кралството. Ден преди приемането на законопроект за жилищното настаняване в Мадрид отново имаше демонстрации.

След две нощи къмпингуване на площад „Пуерта дел Сол“ в Мадрид, две големи социални движения се обединиха в съвместен протест срещу жилищната криза и в защита на общественото образование

„Изправени сме пред доста тежка ситуация, що се отнася до наемите, защото цените непрекъснато се покачват до непосилни нива, докато заплатите падат, а разходите за живот очевидно се увеличават. Това означава, че сме принудени да напуснем собствените си домове“.

Демонстрантите активно настояват за незабавни законодателни промени. В тяхна подкрепа се присъедини и световноизвестният испански кинорежисьор Педро Алмодовар.

Педро Алмодовар, кинорежисьор: „Всеки гражданин има право на дом. Така че вярвам, че това ще ускори указа „Мари Кармен“, който според правителството трябва да бъде готов до утре.“

Премиерът Педро Санчес е остро критикуван дори в собствената си партия за това, че не е успял да овладее покачването на цените и на наемите на жилища, откакто дойде на власт през 2018 г.

Педро Санчес, премиер на Испания: „Трябва да действаме по въпроса за жилищното настаняване. Трябва да се съсредоточим върху достъпността, върху даването на приоритет на жилищните имоти пред туристическите жилища под наем."

Санчес трябва да представи нов законопроект във вторник, въпреки че няма гаранция, че той ще бъде приет от парламента, където социалистът няма мнозинство.

#цени на наемите #Испания #Педро Алмодовар #протест

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