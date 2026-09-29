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Доц. Борис Цанков: УАСГ се явява мост между институциите - държавата, общините и бизнеса

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Общество
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Снимка: БНТ
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"Да строиш с изкуствен интелект от кампуса до умния град" – това е мотото на форум, организиран от Университета за архитектура, строителство и геодезия. Форум, който ще съчетае различни идеи от иновативния сектор на изкуствения интелект с постулатите на архитектурата и строителното инженерство. Какво означава умен град и как той влияе на градското планиране и на управлението на ресурсите, които използваме, разказа в студиото на "Денят започва" доц. Борис Цанков, председател на Общото събрание на УАСГ.

"Умният град не е най-модерният град. Умният град е този, който пести ресурси. Пести вода, пести време, пести енергия. Какво ще рече това? Някои хора си представят, че умният град това е град, в който са позиционирани множество датчици, които измерват. Да, те са необходими, но ако са само датчиците, ние просто ще регистрираме дадени процеси. Умният град е този, който управлява тези процеси", обясни доц. Цанков.

И коментира, че чрез умния град натовареният трафик може да се оптимизира, като в реално време се измерват динамичните му характеристики и светофарите се настройват така, че в местата на задръстване да пропускат потока.

"Умният град е този, който пести вода. Това не е новост в света, има разработени такива системи. В последните шест години имахме две големи водни кризи в два големи областни града. Тези кризи могат да се предвидят пак на база изкуствения интелект и да се предотвратят. Умният град е този, който пести енергия - умното осветление."

По думите му умният град може да помага за едно оптимално планиране чрез т.нар. дигитални двойници, които да покажат как би изглеждала дадена част на града - дали отговаря на естетическите и функционалните характеристики и дали инфраструктурата на тази част на града ще успее да покрие новите планирани конструкции и територии.

"Само до преди две години изкуственият интелект беше някакъв тип екзотика. В момента той навлезе в нашия бит и променя коренно ситуацията. Този форум бе подготвян близо една година. Университетът като научна и образователна институция се явява мост между институциите, държавата и общините и бизнесът. Държавата и общините имат определени проблеми, които трябва да се решат. Бизнесът има технологиите. Университетът се явява като мост, чрез неговата експертиза и чрез обучението на бъдещите специалисти, които в бъдеще ще променят нашата материална среда", коментира още доц. Цанков.

Вижте целия разговор във видеото

#доц. Борис Цанков #уасг

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