Какви са причините за пожара край Сливен?

След вчерашния пожар във вилната зона на Сливен, заради който се наложи дори да бъде включена системата BG Alert за опасност за най-близкото населено място – село Сотиря, и зоната около пожара, днес отправяме поглед отново към тази критична точка. В борбата с огъня участваха осем екипа от Сливен, Ямбол и Нова Загора, включиха се и доброволци от околните вили. За щастие, пострадали хора няма, изгорели имоти също няма, има нанесени щети по една вила, а в друга изгоря складирано сено.

главен инспектор Йоргов: „Съобщението за пожара е получено в 13:37 ч. Първоначално за местността Рамануша. Изпратени са там три автомобила. Впоследствие, след около 20 минути, се получава съобщение за пожари в местността Каменка. Пренасочени са автомобили и там, като общо за първоначални действия са били шест автомобила. Впоследствие бяха изпратени още три. Пожарът около 21 часа беше окончателно ликвидиран, като през нощта останаха служители да дежурят на място за предотвратяване на повторното възобновяване.“

главен инспектор Йоргов: „Вчера обстановката беше много сложна, тъй като районът там е населен и имаше опасност за хората и за имотите им. Затова беше задействана и системата BG Alert с превантивен характер. За нас най-важни са животът и здравето на хората. Има засегнати общо три постройки – една дървена барака и още две необитаеми къщи. Пожарът се разви на площ около 60 декара в местността Каменка и Руините, в местността Рамануша – на около 50 декара. Вятърът създава много проблеми, но въпреки всичко успяхме да се справим с помощта на всички институции. Имаше готовност за включване на допълнителни сили, както и за включване на военното формирование за гасене и служители от горското стопанство за гасене. За щастие, не се наложи.“

Все още не са изяснени причините за пожара. В момента тече проверка на полицията и най-вероятно ще бъде образувано досъдебно производство, заяви комисар Йоргов.

По думите на комисар Василев общо засегнатата площ от двата пожара е около 110 декара.

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