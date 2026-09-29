Тежка катастрофа затвори натоварена улица в Русе, 22-годишен моторист е в тежко състояние

Моторист на 22 години е с тежка черепно-мозъчна травма след катастрофа тази сутрин в Русе. Инцидентът е станал около 7.30 ч. на ул. „Никола Петков“ в близост до Млечна кухня.

По първоначална информация мотористът е изгубил контрол при изпреварване, ударил се в бордюр и след пързаляне по платното се забил в преминаващ джип.

Шофьорът сподели за " По света и у нас", че ударът е станал в задната част на лекия автомобил, като има сравнително леки поражения – по ауспуха и бронята. Според очевидци пострадалият е изхвърчал от мотора преди сблъсъка в колата. Настанен е в интензивното отделение на една от русенските болници. Огледът на местопроизшествието продължава, а движението между пешеходната пътека на Млечна кухня и кръстовището на „Олимп“ е спряно.