Тунелопробивната машина на метрото достигна „Ситняково“

Тунелопробивната машина, с която се изгражда разширението на метрото през „Слатина“, достигна метростанция „Ситняково“, която е разположена на едноименния булевард и ул. „Гео Милев“. Това е важен етап от изграждането на подземния участък и означава, че машината вече е преминала през по-голямата част от предвиденото трасе, съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД.

Станцията на бул. „Ситняково“ е последната в шесткилометровия участък, до която машината трябва да достигне, преди да продължи към изходната шахта и да приключи нейната работа.