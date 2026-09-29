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Ивайло Петев стана треньор на Здравко Димитров в Турция

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Спорт
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Още един български наставник ще работи в южната ни съседка.

Ивайло Петев
Снимка: Startphoto.bg
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Турският втородивизионен клуб Мардин 1969, където играе българското крило Здравко Димитров, постигна споразумение с бившия национален треньор на България и на Босна и Херцеговина Ивайло Петев и той ще поеме поста старши треньор, съобщи akdenizmanset.com.tr. Петев е известен с спечелването на 6 трофея с Лудогорец, а освен като национален треньор, има сериозен опит в Европа с клубове като Динамо (Загреб, Хърватия), АЕЛ (Лимасол, Кипър) и Омония (Никозия, Кипър), Ягелония (Бялисток, Полша), Университатя (Крайова, Румъния), Ал Кадисия (Саудитска Арабия). От 28 май 2025 година датира и последното му предизвикателство с тима на Бани Яс от ОАЕ, с който се раздели след три месеца.

Петев вече пристигна в Турция, за да финализира договора си с клуба Мардин 1969 Спор, каквото е пълното име на клуба. Там започнаха да търсят нов треньор след раздялата си с Ахмет Джингьоз на 24 септември. Под ръководството на Джингьоз отборът от Мардин постигна 3 победи, 3 равенства и 2 загуби в първите си 8 мача от първенството, натрупвайки 12 точки. След разговори с различни кандидати, ръководството на клуба е постигнало споразумение с Ивайло Петев. Очаква се 51-годишният български треньор, който вече е в града, скоро да бъде представен официално. За бившият полузащитник, играл като футболист основно в Литекс, предизвикателството ще бъде първо за него в Турция.

По този начин клубовете в турския футбол с българско треньорско присъствие стават три. Станимир Стоилов заедно с Цанко Цветанов и Йончо Арсов водят елитния Гьозтепе, Александър Гицов е помощник-треньор във Фатих Карагюмрюк, а сега в Мардин очакват силни резултати и от Ивайло Петев.

#ФК Мардин 1969 #Ивайло Петев #здравко димитров

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