БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Италия показа мускули срещу Турция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
Запази

Италианците демонстрираха съвсем друго лице по пътя към първия успех в Лигата на нациите.

турция италия лига нациите
Слушай новината

Националният отбор на Италия изкова първи успех в Лигата на нациите. Съставът на Роберто Манчини срази Турция с 4:1 в мач от втория кръг в Група 1 от Лига А.

На стадион "Коня Бююкшехир" точни за италианците бяха Алесандро Бастони, Давиде Фратези, Майкъл Кайоде и Франческо Пио Еспозито, докато почетният гол за турците отбеляза Алпер Йълмаз. Така "адзурите" забравиха за разочароващото представянето срещу Белгия на старта на турнира и показаха съвсем различно лице. От своя страна футболистите на Винченцо Монтела допуснаха второ последователно поражение в надпреварата.

"Скуадра адзура" заема второто място с 3 точки. От своя страна турците все още не зкаят какво е победа и са без точков актив. На 2 октомври (петък) Италия ще бъде гост на Франция, а Турция ще има гостуване на Белгия.

Гостите стартираха вихрено и още в петата минута отправиха първия шут, дело на Джакомо Распадори, но той мина встрани от вратата. След още 3 минути Пио Еспозито изпробва рефлексите на Алтай Байъндър.

В 9-та минута натискът на италианците се увенча с успех. Удар на Матео Руджери по земя изненада Мехмет Челик и топката се озова в Алесандро Бастони. Той от своя страна не се забави и разстреля Байъндър.

В 22-та минута „адзурите“ удвоиха. Майкъл Кайоде стреля, а Байъндър изби, но Давиде Фратези бе точен при добавката отблизо.

Домакините се опитаха да надигнат глава, като изстрел на Джан Узун мина високо над страната.

Класиката бе пълна в 27-та минута. Себастиано Еспозито намери в наказателното поле Кайоде, който също се разписа във вратата на Байъндър за 3:0.

Турците опитаха отново да отговорят, а всичко завърши със спасяване на Джанлуиджи Донарума след удар на Арда Гюлер.

„Скуадра адзура“ продължи да търси още голове, като Распоадори и Еспозито се отчетоха с пропуски.

Това бе и по-интересно за първото полувреме.

Южните ни съседи се съвзеха до известна степен при подновяването на играта. Дълъг пас, получен от Огуз Айдън, позволи топката да стигне до Алпер Йълмаз да вкара на празна врата, тъй като Донарума се опита да спаси още при подаването.

3 минути по-късно италианците отговориха подобаващо. Тонали нацели гредата с изстрел от границата на наказателното поле. Топката отиде право в краката на Еспозито и той плонжира с глава, за да постави името си сред реализаторите.

Турският гол отново върна един гол чрез Йълмаз, но радостта траеше за кратко, тъй като бе отменен заради засада на Айдън.

Гостите не се отказаха от мисълта за още голове. В 72-та минута Байъндър успя да изпревари опит за добавка на Кайоде.

Домакините отговориха с неточни удари на Исмаил Юксек и Гюлер, а в 80-та минута Керем Актюркоглу стреля над вратата.

Свързани статии:

Франция разплака Белгия в сетния миг
Франция разплака Белгия в сетния миг
Французите нанесоха първо разочарование на белгийците в Лигата на...
Чете се за: 03:32 мин.
#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Турция по футбол #Национален отбор на Италия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
1
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
2
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата "Феърфорд"?
3
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата...
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му
4
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм най-големият престъпник в Македония
5
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм най-големият...
Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната
6
Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
5
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
6
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...

Още от: Футбол

Франция разплака Белгия в сетния миг
Франция разплака Белгия в сетния миг
Декор се срути върху вратаря на Майорка Декор се срути върху вратаря на Майорка
Чете се за: 01:45 мин.
Без победител между Грузия и Украйна в Лигата на нациите Без победител между Грузия и Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 02:20 мин.
Аржентина ще играе с нов екип в чест на Лионел Меси Аржентина ще играе с нов екип в чест на Лионел Меси
Чете се за: 00:40 мин.
Реал и Барселона уреждат спора помежду си в края на ноември Реал и Барселона уреждат спора помежду си в края на ноември
Чете се за: 01:22 мин.
Стефан Велков: Трябва да покажем кои сме Стефан Велков: Трябва да покажем кои сме
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Нов спор за домашната ракия: Ще стане ли 1000 евро наздравицата с ракията на съседа?
Нов спор за домашната ракия: Ще стане ли 1000 евро наздравицата с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Делото срещу Ива Михайлова: Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза Делото срещу Ива Михайлова: Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Задържаните британци по случая „Феърфорд“ са освободени под гаранция Задържаните британци по случая „Феърфорд“ са освободени под гаранция
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Космическа мисия: Мегаракетата „Старшип“ достигна околоземна орбита за първи път Космическа мисия: Мегаракетата „Старшип“ достигна околоземна орбита за първи път
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Голям интерес към първата безплатна имунизация срещу грип за деца
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Румен Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени на горивата...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ