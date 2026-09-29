Италия показа мускули срещу Турция

Националният отбор на Италия изкова първи успех в Лигата на нациите. Съставът на Роберто Манчини срази Турция с 4:1 в мач от втория кръг в Група 1 от Лига А.

На стадион "Коня Бююкшехир" точни за италианците бяха Алесандро Бастони, Давиде Фратези, Майкъл Кайоде и Франческо Пио Еспозито, докато почетният гол за турците отбеляза Алпер Йълмаз. Така "адзурите" забравиха за разочароващото представянето срещу Белгия на старта на турнира и показаха съвсем различно лице. От своя страна футболистите на Винченцо Монтела допуснаха второ последователно поражение в надпреварата.

"Скуадра адзура" заема второто място с 3 точки. От своя страна турците все още не зкаят какво е победа и са без точков актив. На 2 октомври (петък) Италия ще бъде гост на Франция, а Турция ще има гостуване на Белгия.

Гостите стартираха вихрено и още в петата минута отправиха първия шут, дело на Джакомо Распадори, но той мина встрани от вратата. След още 3 минути Пио Еспозито изпробва рефлексите на Алтай Байъндър.

В 9-та минута натискът на италианците се увенча с успех. Удар на Матео Руджери по земя изненада Мехмет Челик и топката се озова в Алесандро Бастони. Той от своя страна не се забави и разстреля Байъндър.

В 22-та минута „адзурите“ удвоиха. Майкъл Кайоде стреля, а Байъндър изби, но Давиде Фратези бе точен при добавката отблизо.

Домакините се опитаха да надигнат глава, като изстрел на Джан Узун мина високо над страната.

Класиката бе пълна в 27-та минута. Себастиано Еспозито намери в наказателното поле Кайоде, който също се разписа във вратата на Байъндър за 3:0.

Турците опитаха отново да отговорят, а всичко завърши със спасяване на Джанлуиджи Донарума след удар на Арда Гюлер.

„Скуадра адзура“ продължи да търси още голове, като Распоадори и Еспозито се отчетоха с пропуски.

Това бе и по-интересно за първото полувреме.

Южните ни съседи се съвзеха до известна степен при подновяването на играта. Дълъг пас, получен от Огуз Айдън, позволи топката да стигне до Алпер Йълмаз да вкара на празна врата, тъй като Донарума се опита да спаси още при подаването.

3 минути по-късно италианците отговориха подобаващо. Тонали нацели гредата с изстрел от границата на наказателното поле. Топката отиде право в краката на Еспозито и той плонжира с глава, за да постави името си сред реализаторите.

Турският гол отново върна един гол чрез Йълмаз, но радостта траеше за кратко, тъй като бе отменен заради засада на Айдън.

Гостите не се отказаха от мисълта за още голове. В 72-та минута Байъндър успя да изпревари опит за добавка на Кайоде.

Домакините отговориха с неточни удари на Исмаил Юксек и Гюлер, а в 80-та минута Керем Актюркоглу стреля над вратата.