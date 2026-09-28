Стефан Велков: Трябва да покажем кои сме

Стефан Велков е на мнение, че българският национален отбор трябва да покаже реакция срещу Естония в Лигата на нациите. Според защитникът българите трябва да защитят своето име в мача с естонците, който ще бъде изигран утре (вторник) от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Футболистът на Сьонерюск смята, че срещата е перфектен шанс за „лъвовете“ да покажат на какво са способни.

„Трябва да покажем реакция в утрешния мач - да покажем кои сме и да извлечем най-доброто от двубоя, а именно - да победим. Искаме да защитим нашето име. Искаме да защитим името на България. Утре е добър момент да покажем това на терена. Това е перфектен шанс да покажем на какво сме способни. Ние сме критични към себе си и начина, по който се представяме“, коментира Велков