Ювентус подписа с бразилския вратар Нето

Ювентус подписа договор с бразилския вратар Нето до края на настоящия сезон - до края на юни 2027 година, съобщиха от клуба.

"Роденият през 1989 година Нето вече е защитавал цветовете на Ювентус между 2015 и 2017: два сезона, в които има 22 мача. Спечелил е две титли, два пъти Купата на Италия и веднъж Купата на страната", написаха "бенконерите".

Нето идва като резерва на титуляра Гулиелмо Викарио и ще замени поляка Камил Грабара, който оперира коляното си и ще бъде извън игра до края на сезона.

Нето за последно е защитавал цветовете на Ботафого в родината си. Той има още опит в бразилските Атлетико Паранензе, испанските Валенсия и Барселона, английските Борнемут и Арсенал, както и в италианския Фиорентина. 37-годишният Нето има един мач за националния тим на Бразилия.