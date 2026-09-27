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Испания превзе "Уембли" след спектакъл с Англия в Лигата на нациите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
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Двата отбора сътвориха зрелище, но испанците си тръгнаха щастливи от визитата си на англичаните.

Испания превзе "Уембли" след спектакъл с Англия в Лигата на нациите
Снимка: БГНЕС
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Испанският национален отбор потегли с вярна стъпка в Лигата на нациите. Действащите европейски и световни шампиони пречупиха Англия с 3:2 в група 3 от Лига А, изиграна на „Уембли“.

Двата тима предложиха истински спектакъл, в който не липсваше нищо, най-вече в офанзивен план, тъй като откритият футбол доминираше, но на печелившата страна се оказа селекцията на Луис де ла Фуенте. В голмайстори за „Ла Фурия Роха“ се превърнаха Ламин Ямал, Алекс Баена и Микел Оярсабал, докато за англичаните се разписаха Антъни Гордън и Хари Кейн, които провокираха обрат след изоставане с 1:2. Съставът на Томас Тухел можеше да се добре и до равенството, но Кейн пропусна дузпа при въпросния резултат и „фуриите“ обърнаха хода на събитията, за да си тръгнат с 3-те точки.

Двубоят бе повторение на финала от Евро 2024, когато отново испанският отбор ликува.

На 29 септември (вторник) Испания ще домакинства на Хърватия, докато за Англия предстои визита на Чехия.

Гостите нямаше как да не искат по-добър старт. Още във втората минута Марк Геи позволи на пресиращия Ламин Ямал да му открадне топката и да матира Джеймс Трафърд, пращайки топката във вратата му.

Антъни Гордън реагира след пробив в 6-та минута и комбинира с Букайо Сака, но Унай Симон се намеси и не позволи неговата врата да бъде застрашена. В 9-та минута Феран Торрес отбеляза, но неговият гол бе отменен заради засада.

Испанците напомниха за себе си и в 16-та минута, когато Ямал изведе Торес, който излезе очи в очи с Трафърд. Стражът обаче се намеси много добре и не позволи ново попадение. 11 минути по-късно Родри изведе Торес, но този път той стреля покрай вратата.

В 34-та минута „фуриите“ Ямал прояви поредната доза гениалност, извеждайки Дани Олмо, чийто удар също не порази целта, минавайки покрай вратата.

Домакините намериха начин да отговорят на предизвикателството и в 36-та минута резултатът бе изравнен. Грешка на Нико Уилямс доведе до овладяване на Годрън. Той размени подавания с Джуд Белингам и получи топката, за да се разпише във вратата на Симон.

4 минути по-късно англичаните провокираха обрата. Хари Кейн засече с центриране на Нико О‘Райли, при което Марк Кукурея не се намеси добре и изгледа как топката отново навести вратата на Симон.

До края на полувремето Ямал нацели гредата, но „Трите лъва“ се прибраха в съблекалнята с аванс.

Английският тим бе на гребена на вълната и на старта на второто полувреме, когато Джарел Каунса също се размина с попадение, тъй като стреля над вратата. В 51-та минута домакините пропуснаха да вземат още по-сериозен аванс. Родри спъна Джуд Белингам в испанското наказателно поле. Давиде Маса показа, че няма дузпа, но впоследствие главният рефер бе привикан на ВАР и промени своето нарушение. С отговорността се нагърби Кейн, който се подхлъзна при изпълнението и удари гредата.

В 59-та минута Алекс Баена позволи на Ямал да стреля, но той не намери вратата. Секунди по-късно „Ла Фурия Роха“ постави равенството на таблото. О‘Райли сбърка и Олмо се възползва от това, връщайки на границата на наказателното поле. Там Баена стреля и не остави шансове на Трафърд.

В 66-та минута Сака се отчете с пропуск, като топката прелетя встрани при опита му от далечния ъгъл.

Само 8 минути след това актуалните европейски и световни първенци отново се настаниха на лидерската позиция. Баена изведе Микел Оярсабал между централните английски бранители и последният копна технично топката.

В добавеното време Белингам можеше да изравни, стреляйки от много труден ъгъл, но Симон изби и победата отиде в испанския лагер.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Англия по футбол #Национален отбор на Испания по футбол

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