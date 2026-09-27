Повериха България - Естония на грузинец в Лигата на нациите

Гога Кикачешвили ще ръководи мача между България и Естония в Лигата на нации. Срещата от втория кръг в група C4 ще се състои на 29 септември (вторник) и ще бъде изигран на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив от 21:45 часа. Помощници на грузинеца са ще бъдат само негови сънародници окато отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) са от Германия и Грузия. Давид Аквледиани и Давит Габисония ще бъдат странични съдии, а Бакари Брегадзе е четвърти съдия.

Българите ще се опитат да спечелят първи точки, след като на старта допуснаха конфузна загуба с 1:2 от Люксембург в събота. Естонците пък изненадващо взеха точка 1:1 при гостуването си на Исландия.

Българите ще се опитат да спечелят първи точки, след като на старта допуснаха конфузна загуба с 1:2 от Люксембург в събота. Естонците пък изненадващо взеха точка 1:1 при гостуването си на Исландия. Един от най-успешните съдии от началото на 21-и век – белгиецът Франк де Блекере е изпратен за съдийски наблюдател, а Анна Бордюгова от Украйна е делегат на УЕФА.

Съдията Кикачешвили ръководи мачове в Европа от 2021-а година, а с български отбор се е срещал само веднъж. На 16-и юли 2025-а година е главен арбитър на квалификцията в Шампионската лига между Динамо (Минск, Беларус) и Лудогорец, завършила 2:2 след продължения на стадиона в Мезьокьовешд (Унгария).