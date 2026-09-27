Николо Дзаниоло напусна лагера Италия

Николо Дзаниоло напусна тренировъчния лагер на италианския представителен отбор по футбол поради контузия и няма да вземе участие в предстоящите мачове от Лигата на нациите срещу Турция или Франция.

Нападателят бе сред основните кандидати за титулярно място в двубоя срещу Белгия, загубен впоследствие с 0:2, но здравословен проблем го остави на трибуните. Състоянието му не се подобрило и бе взето решение Дзаниоло да се върне в клуба си за лечение, информира football-italia.com. Футболистът получи травма на бедрото миналия месец и оттогава записа само едно участие за Удинезе.

Николо Дзаниоло е поредният играч, напуснал състава на „адзурите“ след Федерико Димарко и Браян Кристанте, които бяха заменени от Матео Руджери и Самуеле Ричи.

Тимът на Италия продължава участието си в Лигата на нациите с гостуване на Турция в понеделник, последвано от визита на Франция на 2 октомври.