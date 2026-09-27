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Швейцария победи Република Северна Македония като гост в мач от първия кръг на Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
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В друг мач Словакия спечели домакинството си срещу Молдова с 2:0 в първия си мач от група 3 в Лига С на Лигата на нациите.

Снимка: БТА
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Швейцария победи Република Северна Македония с 3:0 като гост в Скопие в двубой от първия кръг в група 1 на Лига В във футболния турнир Лига на нациите. Така швейцарците оглавиха класирането с 3 точки в актива си, пред съставите на Шотландия и Словения, които имат по 1.

Отборът на Швейцария няма загуба вече в осем поредни гостувания и постави перфектно начало на стремежа си към завръщане в Лига А на надпреварата. Отсъствието на капитана Гранит Джака доминираше в заглавията преди мача, но още в началните минути швейцарците показаха, че той не липсва и притиснаха съперника дълбоко в собствената му половина.

Ремо Фройлер и Зеки Амдуни осигуриха аванс от 2:0 за гостите до почивката. Фройлер откри резултата в 22-ата минута, а в 41-ата Амдуни бе точен за 2:0. Нападателят засече върната топка от Закари Атекаме и я прати в мрежата на домакините. Пак той се разписа в 74-ата минута, реализирайки второто си попадение в двубоя.

Словакия спечели домакинството си срещу Молдова с 2:0 в първия си мач от група 3 в Лига С на Лигата на нациите, повеждайки в подреждането на Фарьорските острови и Казахстан.

Иван Шранц изведе словаците напред в 32-ата минута, а в 40-ата Ондрей Дуда бе точен от дузпа и така удължи серията на гостите без победа на 16 срещи (4 равенства, 12 загуби).

В друга среща от Лига С Албания се наложи като домакин на Беларус с 2:0 в първия кръг в група 1, където са още тимовете на Финландия и Сан Марино.

Кристиян Аслани реализира първия гол за Албания от дузпа в 34-ата минута, докато Ернест Мучи реализира за 2:0 във втората минута на добавеното време на първата част

#УЕФА Лига на нациите 2026/27

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