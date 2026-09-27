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Хърватия стартира с победа над Чехия в груповата фаза в Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Мачът беляза завръщането на Славен Билич начело на отбора и сложи край на серията на съперника от 19 поредни срещи без загуба на собствен терен.

хърватия стартира победа чехия груповата фаза лигата нациите
Снимка: БТА
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Хърватия започна кампанията си в груповата фаза на Лига на нациите с победа с 2:1 над Чехия.

Мачът беляза завръщането на Славен Билич начело на отбора и сложи край на серията на съперника от 19 поредни срещи без загуба на собствен терен.

И трите попадения дойдоха през второто полувреме на двубоя. Лука Модрич изведе гостите напред в 47-ата минута, когато Игор Матанович пресече неточно подаване на чехите, насочи топката към Модрич и ветеранът нахлу в наказателното поле, отправяйки мощен изстрел в далечния ъгъл на вратата на домакините.

В 54-ата Адам Карабец бе точен за Чехия. Карабец овладя подаване от Адам Хложек в центъра на наказателното поле и с прецизен завършващ удар изравни за 1:1.

Победният гол бе дело на Марко Пашалич в 77-ата минута, когато той засече центриране на Иван Перишич. Две минути по-късно попадение за водения от испанеца Санти Дения тим на домакините не бе зачетено заради засада в хода на атаката и резултатът остана 2:1 в полза на Хърватия.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27

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